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02 Haziran 2017 Cuma
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    • NE ANLAMA GELİYOR?

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    02 Haziran 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 166 kez okundu
    NE ANLAMA GELİYOR?




    Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."


    Geldi Ramazan ayı

    Yendi temcit pilavı

    Akşam iftardan sonra

    İçelim demli çayı.

    Merak etmeyin elimde davul falan yok sadece ramazanın ilk yazısı olduğu için bir küçük bir mani ile başlamak istedi. Bu arada hazır ramazan demişken size birkaç sorum olacak, Uf Onur yine mi soru demeyin. Soru sormaktan ve cevaplamaktan korkmayın, üşenmeyin çünkü bir şeyi anlamak ve öğrenmek için soru sormalısınız aksi halde hiçbir şey öğrenemezsiniz. Neyse soruya geçelim.

    Ramazan ayı diyoruz 11 ayın sultanı diyoruz. Peki, hiç düşündünüz mü içinde bulunduğumuz ramazan ayı sizin için ne ifade ediyor? Şimdi bazıları, Sabahtan akşama kadar televizyonlarda hocalar yani bu işin uzmanları bu sorduğun soruya 50 defa cevap veriyor onları dinlesene diyecekler. Ancak ben uzmanların bilimsel ve tarihsel cevaplarını istemiyorum. İstediğim şey bu yazıyı okuyan ve dinleyenler için ramazan ayının ne ifade ettiğini ve Ramazan ayı deyince aklınıza neler geldiğini öğrenmek.

    Önce ben mi cevaplıyayım? Tamam, öyle olsun. Ramazan deyince aklıma herkes gibi ilk önce oruç geliyor. Küçüklüğümde televizyonlarda ramazan için özel hazırlanan meddah ve karagöz Hacivat gösterileri geliyor. Kalabalık iftar sofraları, insanlara hiçbir karşılık beklemeden İyilik yapmak ve insanları anlamaya çalışmak geliyor.

    Peki, bir soru daha, biz günümüzde ramazan ayının ifade ettiği onunla özleşen şeyleri günümüzde tam anlamı ile yapabiliyor muyuz? Diye kendimize sorduğumuzda yapamadığımızı görüyoruz. Örneğin iftar yemeklerine bir bakın, eskiden yani benim çocukluğumda bir mahallede hali vakti yerinde olan insanlar maddi durumu kötü olan insanlara iftar yemeği verirdi ve ben yemek verdim ben şunu yaptım diye kimsenin gözüne sokmazdı. Günümüzde ne oluyor?

    Bilmem ne kuruluşu bilmem kaç kişilik iftar yemeği verdi diye her gün gazetelerde okumuyor muyuz? Karşılıksız yardım yapmamız gerekirken yaptığımız yardımları ben şu kadar kişiye yardım ettim. Diye anlatıyoruz. İyide nerede kaldı değerlerimiz? Nerede kaldı büyüklerimizin bize öğrettiği  “Sol elin verdiğini sağ el bile görmeyecek mantığı?”

    Tabi birde ramazan ayında Engellenen ya da hasta insanlarının ismini kullanıp insanların iyi niyetini suiistimal edenler var. Mesela hepimiz görmüşüzdür. Sokaklarda engelliler için para topluyoruz. Sizde yardım etmek ister misiniz? Diyen insanları Ama bu insanların yüzde 90’nına kimin adına topluyorsun bu yardımı belgen var mı? Diye sorduğunuzda, size belge gösteremezler ve yanınızdan hızla uzaklaşırlar. Ne olur böyle bir durumla karşılaştığınızda yani sizden engelli ya da hasta biri için yardım isteyen biri olursa belgeyi görme den yardım etmeyin.  

    Evet, Biliyorum dünya değişiyor, insanlar ve bakış açıları değişiyor. Hayat şartları nedeniyle Yavaş yavaş her şeye ticari anlam yükleyen insanlar haline gelmeye başladık. Ancak unutmayın değerlerimizi kaybedersek karşımızdaki insanları anlayamazsak insan olamayız. Bence ramazan ayı bunun için çok değerlidir. İnsanlara yardımlaşma ve birbirini anlamayı hatırlatır. Yeter ki biz bu değerleri kirletmeden uygulayalım koruyalım. İnanın bu değerlere sahip çıkabilirsek yaşadığımız dünya daha güzel bir hale gelecektir böylece İnsanlarda daha mutlu yaşayacaktır…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay gündem gazetesi

    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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