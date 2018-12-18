MasterCheff adlı yemek programıyla gündeme gelip tanınan hemşerimiz Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı canlı yayında papağanına yaptığı eziyetle büyük tepki topladı. O canlı yayında Özdemir’in papağanın gırtlağını sıkarak, “Acun baba de lan” diye bağırması hayvan severlerin yoğun tepkisine neden oldu. Kuşun acı içerisinde çığlık atmasına aldırış etmeyen Özdemir “Öğretecem lan” diyor ve kuşun boğazını daha sert sıkıyor. Bu vahşice yapılan eziyete dayanamayan birçok hayvan sever Murat Özdemir’den Hayvan refahı yasasını ihlal ettiği gerekçesi ile şikayetçi oldu. Hayvan hakları örgütleri, emniyet güçleri ve savcıları göreve çağırdı.

Ayrıca, Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.