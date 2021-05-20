Ne ararsan var

Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık’ta, ufak bir dükkana mini müze yapan bir vatandaş turistleri karşılayışıyla ve yöreye uygun giyimiyle dikkat çekiyor. 40 yılda oluşturduğu müzede yok yok.

Ne ararsan var


Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin en küçük ilçesi Kıbrıscık’ta bir vatandaşın oluşturduğu mini müze turistlerin ilgi odağı oldu. Emekli memur 65 yaşındaki Hasan Erdem40 yılda topladığı eski ürünleri müzeye dönüştürdüğünü söyledi. Şirin Müzesi'ni ziyaret edenleri Kıbrısçık kaşık oyun ekibinden olması nedeniyle yöreye ait giysi, Ördek havası ve kaşık oyunu ile karşılayan Erdem birçok kişinin ilgisini çekiyor. Oluşturduğu müzede nelerin olduğuna değinen Erdem, “40 yıllık bir sürede oluşturduğum müzemde, 500 yıllık kahve değirmeninden, Kıbrısçık yöresine ait yöresel giysiler, sahanlar, eski kırma tüfeklerden, oraklardan, gaz lambalarına ve tarımda kullanılan eski aletlere kadar bine yakın tarihi eser bulunuyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 17:16
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