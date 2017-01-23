banner128

banner101

23 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ne de olsa çocuklar

    Okullar tatile girdi ilkokul ve orta öğrenim okullarında öğrenim gören bir çocuk tatilin keyfini çıkartırken, kimi çocuklar ise mendil satarak para kazanmaya çalışsalar da çocukluklarından vazgeçemediler ve kazındıkları parayla meşrubat alıp afiyetle içtiler.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 17:21
    Bu haber 139 kez okundu
    Ne de olsa çocuklar
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk dönemi yarıyıl tatiline girdi. Bir çok çocuk ailesi ile birlikte, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken’de kayak yaparak, kmi öğrenciler ise Akdeniz illerini tercih ederken, ailelerinin maddi durumu olmayan bazı çocuklarda mendil satmak zorunda kaldılar. Kazandıkları parayı da meşrubata yatırdılar. 

    Bolu’da hemen hemen her yıl ve her okulların tatil olduğu dönemlerde hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Ailelerinin maddi durumu iyi olan küçük öğrenciler tatilin doya doya tadını çıkartırken, maddi durumları olman ailelerin çocukları ise çalışmak zorunda kalıyorlar. Kimisi mendil, kimisi ise ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parası peşine düşerken, çocuk olduklarını da hiç mi hiç unutmuyorlar.

    İzzet Baysal Caddesi üzerinde 3 kardeş olduklarını öğrenilen küçük çocuklar ellerindeki kağıt mendilleri satarak para kazanmaya çalışmaları gözlerden kaçmadılar. Küçük emekçiler para kazanmasına kazandılar ama bu paraları anne veya babasına vermek yerine çocukluklarını unutmayarak cebindeki paraları meşrubata yatırıp afiyetle bir güzel içtiler. 

    Anahtar Kelimeler: Okullar, Tatile, Girdi, Ilkokul, Orta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’dan Balat’a Fotoğrafçılarla …
  • Makinist Makinist Ağır aksak eksik
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR CUMHURİYET
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADIN CİNAYETLERİ ARTIK DURSUN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yerli malı yurdun malı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129