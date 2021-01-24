Ne Eskişehirspor ne Ankaraspor

Haber: C.Kutay Aykan
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi gelmedi.
Geride kalan 18 haftada galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Eskişehirspor, bu beraberlikle puanını 4'e çıkardı.
Es-Es'in hemen üzeride yer alan Ankaraspor ise puanını 10'a yükseltti.
İki takım arasında oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Ankaraspor, Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan, Berkay Tanır, Alperen Kocabaş (Dk. 90+4 Uğur Can Semizoğlu), Talha Erdoğan (Dk. 73 Furgan Polat), Kaan Gül (Dk. 54 İbrahim Halil Öner)
Ankaraspor: Osorio, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Mahmut Akan, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Emre Can Atila (Dk. 46 Ayuk), Olatunbosun (Dk. 60 Samed Ali Kaya), Erdem Çetinkaya, Pedersen
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Özcan, Dk. 67 Furkan Balaban (Eskişehirspor), Dk. 34 Ercan Yazıcı, Dk. 55 Halil İbrahim Esen, Dk. 87 Pedersen, Dk. 90+2 Tevfik Altındağ (Ankaraspor)