“Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık İstisas Kulübü Başkanı Adem Rüzgar Herhangi bir durumda ormanlarda nöbet tutmaya ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık İstisas Kulübü Başkanı Adem Rüzgar, “Her Avcı ülkesinin milis gücüdür. Bu memleketin her bir karış köşesinde devletimizin uygun görmesi halinde nöbet tutmaya görev almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET BEKLEMEDEN YAPARIZ”

Her avcı ülkesinin milis gücüdür diyerek sözlerine başlayan Başkan Adem Rüzgar, “Her Avcı ülkesinin milis gücüdür. Aynı zamanda doğanın korucusudur. Ülkemizin Avcı sayısı birçok ülkenin asker sayısından fazladır. Biz Köroğlu Avcılar Derneği olarak 400 den fazla üyeye sahibiz. Bu memleketin her bir karış köşesinde devletimizin uygun görmesi halinde nöbet tutmaya görev almaya hazırız. Biz avcılar olarak sabıkası olmayan devletine vergi borcu olmayan aksine her yıl devletine vergisini ödeyen ülkesine bağlı insanlarız.Bizler her zaman doğadayız ve doğanın kanunlarını çok iyi bilen insanlarız. Korumak yaşatmak ve bizden sonraki nesillere bırakmak tek gayemizdir. Biz avcılar olarak bunları yaparken ne bir destek nede bir ücret beklemeden yaparız” dedi.

“CANLA BAŞLA GÖREV YAPANLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Orman yangınlarına da değinen Başkan Rüzgar, “Sözlerimi burada bitirirken bu afetlerde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, canla başla görev yapan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllü olarak mücadele eden tüm vatandaşlarımıza Köroğlu Avcılar Derneği adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.