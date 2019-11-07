Ne güzel insanlar

Haber: Volkan Yılmaz

Bahçedere köyünde ikamet eden 50 vatandaşımız köylerinin yol güzergahına fidan dikerek takdire şayan bir çalışmaya imza attılar. Benimde bir fidanım olsun sloganıyla yola çıkan Bahçedere köylüleri yol kenarlarını ağaç dikerek onlarca fidanı toprak ile buluşturdular. İlk etapta 10 kilometrelik köy yolunun 600 metresini ağaçlandıran köylüler imece usulü çalışarak 500 adet Mavi Ladin, Top Akasya, Çınar ve Süs Eriği fidanının dikimini gerçekleştirdiler. Fidan dikimi kampanyasına önayak olan Köy Muhtarı Fevzi Karaman, “Kendi adına fidan dikmek için köylülerimizin hepsini Bahçedere köyüne davet ettik. Katılan tüm arkadaşlarımızla birlikte Bahçedere köyümüze Yol kenarı 1.Etap fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştirdik. Başlattığımız ‘benimde bir fidanım olsun’ etkinliğinin ilk bölümünü tamamladık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed (S.A.V.) hadisini hatırlatan Kahraman, “Kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İnşallah köyümüzün her yerini ağaçlarla donatana kadar fidan dikimlerimize devam edeceğiz” dedi.