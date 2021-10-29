NE HAKKINIZ VAR ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazı insanların davranışları karşısında çileden çıktığınız ve bir katil psikolojisi ile o davranışı yapan kişiyi öldürmek istediğiniz oldu mu? Sizi bilmiyorum ama bana çok oldu. Senin gibi bir insanı “katil psikolojisi gibi cümleyle yan yana düşünemiyoruz diyenler olabilir” ancak benimde insan olduğumu ve çoğu zaman sabırlı olsam da sabrımın taştığı anlar olduğunu ve o anlarda bir katilin psikolojisine sahip olabileceğimi unutmayın.

Şimdi beni takip edenler “sen ancak çok sinirlendiğinde böyle konuşursun kime niye kızdın diye soracaklar.” Aynı gün içinde birçok davranışa şahit oldum. Sizinle paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde grip aşısı yaptırmak için sağlık ocağına annemle gittik eczaneden aşıyı aldık. Sağlık ocağında yaptırdık. Hiçbir problem yaşamadık buradan bir kez daha doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Neyse sağlık ocağında işimizi bitirdik. Eve dönerken yolda karşıdan gelen orta yaşlı bir adam“ yanımdan geçerken döndü geçmiş olsun dedi.” bende bunu duyunca “ esas size geçmiş olsun dedim.“ Adam arkasına bakmadan yürüdü gitti. Şimdi bazı arkadaşlar bunda kızacak ne var diyecek. İyide ben hasta değilim ki sadece farklı yaşıyorum her insan yürüyecek diye bir kural mı var ya da ne bileyim tekerlekli sandalye kullanıcılarının hepsi hasta kategorisinde mi?

Ben birçok yürüyen insandan daha sağlıklıyım durup dururken tekerlekli sandalye kullanıcısıyım diye niye bana geçmiş olsun deniliyor? Biz bazı kelimelerin rasgele kullanmakta ustayız. Neyse bu olay bitti. Eve geldik kız kardeşimi ve 3 yaşındaki yeğenimi aldık öğleden sonra yürüyüşe çıktık tabii annemde var. sokakta yürüyoruz. ben tekerlekli sandalye kullanıyorum. Yine karşıdan gelen bir adam bizi durdurdu. Bana baktı. Geçmiş olsun dedi. annem benim yine sinirlendiğimi anladı. Bana fırsat vermeden kibarca sağ olun dedi.

Ancak adam gitmedi bana bakarak ne oldu kazamı başka bir şey mi diye sordu ? annem yine kibarca doğuştan dedi. Adam yine gitmedi. 3 yaşındaki yeğenim ve kız kardeşim de durdu. Yolun ortasın da adamın gitmesini bekliyoruz. Ama adam gitmiyor. 1 – 2 saniye geçti. Adam “ ya dedi kök hücre tedavisi diye bir şey duydunuz mu ?” annem duyduk dedi. adam yine gitmedi. Bize kök hücrenin kandan nasıl alındığını nasıl tedavi yapıldığını anlatmaya başladı.

Tabii ben baya bir sinirlendim araya girmeye çalışıyorum. Yeter biz biliyoruz her şeyi diye adamın umurunda değil. Yani adeta “gel Onur akülü aracınla beni ez diyor.” Yanında çocuk mu var. kız kardeşimi var annesi mi var. Bu insanlar buraya biraz olsun hava almaya çıkmış demiyor sanki bir doktor edasıyla ballandıra ballandıra kök hücreyi bize anlattı.

o anda yanımda bir bıçak olsa katil olmamam işten değil. Neredeyse 10 dakika hiç tanımadığım bir adamdan kök hücre dinledik. İnanın o gün hayatta hiç sevmediğim bir olayı yaşadım. Anlıyorum yardımcı olmak istiyorsunuz. Anlıyorum tekerlekli sandalye kullanıcılarına nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ama ne olur artık şu davranışları biraz düzeltelim biraz düşünceli ve duyarlı olalım.

Ben ilk tanıştığım ve meraklı arkadaşlara sorularınızı ve merak ettiklerinizi beni tek yakalarsanız sorun ya da mesaj atın ben yanıtlarım derim. Orada birkaç dakika iyi vakit geçirmeye çıkmışız. Yanımda ailem var. beni ve onları böyle rahatsız etmeye ne hakkınız var ? hiçbir şey demeden yanımızdan geçin gidin. Ayrıca kök hücre ve diğer şeyleri sizden daha iyi bildiğimiz kesin. Yapılacak bir şey olsa zaten yaparız. Yolun ortasında konferans vermek niye ?

Bu ve bunun gibi davranışlar aslında kendimizden farklı gördüğümüz kişilere nasıl davranacağımızı nasıl yardım edeceğimizi bilmediğimiz ve tüm insanları “iyileştirme adı altın da” kendimize benzetme çabamızdan kaynaklanıyor. Halbuki bu farklılıkların olduğunu kabul etsek dünyayı şekillendirirken tüm insanları düşünüp şekillendirsek birazcık bilinçli, duyarlı, düşünceli olsak ve empati yeteneğimizi geliştirsek. Bu tür olaylar yaşanmaz ve dünya herkesin özgürce yaşayabileceği bir yere dönüşür.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…