“Ne işimiz var Libya’da demenin zamanı mıdır?"

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) tarafından “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ve Türkiye” konulu program düzenlendi. Programın konukları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhittin Ataman ile Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal İnat idi. Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bitlis Milletvekili, Feyzi Berdibek, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda ilk olarak BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı kürsüye çıktı. Rektör Alişarlı’nın selamlama konuşmasının ardından panele geçildi. BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Dalar’ın moderatörlüğünde başlayan programda panelistler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhittin Ataman ile Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal İnat tarafından ”Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ve Türkiye” konusu ile ilgili katılımcılara bilgiler verildi.

Coğrafyamızın tarihini, Türk milleti tarafından bu coğrafyada kadimden bu tarafa yapılan hizmetleri ve fedakârlıkları anlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 1. Dünya Savaşı sonrasında Türk'ün denizle olan irtibatını kesmek amacıyla önüne konulan haritayı "Selanikli Mustafa Kemal'in" yırttığını ifade etti. Bugün ‘Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'yi denizden uzaklaştırmak isteyenlere "dur" dediğini ifade eden Topçu, Türkiye'nin sahada ve masada olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Doğu Akdeniz meselesinin başta kıyısı olan ülkeler olmak üzere neredeyse tüm dünya devletleri tarafından takip edildiğini kaydederek, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de çok zengin hidrokarbon yatakları ve doğalgaz rezervleri var. Ülkemizi de bu esnada kapımızın önünde olup bitenlerden sarfınazar tutmak gibi bir gayretin ve çabanın içindeler. Şu an kaba siyasetin zamanı mıdır? 'Ne işimiz var Libya’da? Ne işimiz var Suriye'de?' demenin zamanı mıdır? Hiç mi tarih bilginiz yok sizin. O partinin kurucusu, cumhuriyetimizin varisi, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp sokaklarında göğüs göğüse çarpışırken gözünden yaralanmış. Oralarda çok işimiz var. Ne zaman ki orada yaşayan kardeşlerimize güvenlik, refah, adalet, tesis olunur. O zaman oralarda işimiz olmaz."

BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dalar ise Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımların atıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu adımları ve girişimleri boşa çıkarmak için Libya ile önemli bir anlaşma yaptığını söyledi. Panelin devamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat, Doğu Akdeniz’in ülkemiz ve diğer ülkeler açısından önemi, ekonomik ve güvenlik boyutu, Libya ile tarihi ilişkilerimiz, Libya ile imzalanan anlaşmanın önemi ve Türkiye’nin bölgedeki puroaktif politikaları hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.