NE KADAR ÖZGÜRSÜNÜZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Günümüzde insanların en çok istediği şeylerden biri de özgür olmak, Özgür bir dünyada yaşamaktır. Peki, şimdi söyleyin bakalım Özgür yaşamak deyince aklınıza ne geliyor? Eminim çoğunuz istediğiniz yere gitmek gezmek tozmak, yemek içmek, istediğiniz şeyi giymek diyecek. Evet, bunlarda çok önemli hatta çoğu insanın günümüz şartlarında yapamadığı şeyler. Ancak bence bunlardan daha önemlisi Özgür bir akıl ve ruha sahip olmaktır. Maalesef günümüzde özgür akıl ve ruha sahip insanların sayısı oldukça azaldı.

Hadi gelin hep birlikte ruhumuz ve zihnimiz ne kadar özgür bir inceleyelim. Mesela önünüzde boş bir kâğıt versem, manzara resmi çizin ama renkleri siz belirleyin desem. Gökyüzündeki bulutları ne renk yaparsınız? Eğer beyaz yapıyorsanız zihniniz. Bir kalıba girmeye başlamış demektir. Müzik çalmadan dans edebilir misiniz? “ Onur sen ne yapmaya çalışıyorsun? Müzik olmadan dans edersek bizi deli sanırlar” diyorsunuz değil mi? müzik olmuş ya da olmamış bırakın deli desinler siz dansınıza bakın. Aslında dans etmek bir özgürlük ve cesaret işi değil midir?

Bize hep öğretmişler şunu yapma deli derler. Şöyle gülme, şöyle oturma, yahu kimseyi rahatsız etmiyorsam gülümsemenin bir köşede oturmanın müziksiz dans etmenin. Yaptığımız resimde bulutların yeşil olmasının kime ne zararı var. Bakın bu ve bunun gibi şeyler aslında ne kadar özgür düşünüyoruz zihnimizin ve ruhumuzun ne kadar özgür o olduğunu gösterir.

Örneğin ben yazı yazarken imla kurallarına pek dikkat etmem. Biriyle konuşur gibi yazarım. Bazıları için bu çok büyük bir hata olsa da benim yazarken kendimi daha özgür hissetmemi sağlar. Bu olayı bazen gazetedeki arkadaşlarla ve edebiyat öğretmenlerine “ ben doğru bir şey mi yapıyorum “ der ve tartışırım. Onlarda aslında yaptığın bize göre hata ancak şöylede bir şey var “sen özgür yazıyorsun kalemin aklın ve yüreğin hiçbir kalıba sığmıyor. Bırak hata desinler ancak bunu bozma senin en büyük özelliğin bu diyorlar.”

Şimdi burada sakın yanlış anlamayın hayatta her şeyi öğrenmek ve bilmek ve gerektiğinde gerektiği kadar kullanmak lazım. Şu ne der? Bu ne der? Diye çevreden etkilenip kuralları aşırı uyacağım derdine düşerseniz. Özgürlük diye bir şey kalmaz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O yüzden aklınızı ve düşüncelerinizi mümkün olduğu kadar özgürleştirin.

Bakın bu anlattıklarım gerçekten çok önemli çünkü beynimizdeki düşüncelerimizdeki hatta hayallerimizdeki engeller aslında kendi koyduğumuz engellerdir ve aşılması çok zordur. Bu anlatmaya çalıştığım engelleri en çok yaşayan kesimde engelliler ve aileleridir. Toplum baskısı, farklılıklar derken eve kapanırlar. Çünkü sokakta hala farklılıklara trene bakan gibi bakanlar. Ah yazık diyen acıyan gözlerle engellenen insanlara bakanlar var.

Ben buradan engelli bireylere ve ailelerine seslenmek istiyorum. Ne olur bu söylediğim şeylerden dolayı kendinizi kötü hissedip dışarı insanların yanına çıkmamazlık etmeyin çünkü biliyorum bazı arkadaşlarımız eve misafir geldiğinde bile onların yanına çıkmaktan çekiniyorlar ya da aileleri tarafından çıkarılmıyorlar. Yani bir bakıma anlatmaya çalıştığım gibi kafalarının içine engel koyuyorlar işte o engelleri sonradan kaldırmak sonradan çok zor oluyor

Evet, farkındayım belki dediklerim size ilk başta zor gelecek. Ama eğer amacımız engelsiz özgür bir dünya ise ilk önce kafamızın içindeki engelleri yıkmalıyız. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve ruhumuz özgür olmalı, başkaları şunu demiş? Bunu demiş? Diye yaşamayı bırakmalıyız. Ben inanıyorum biz bunları yapabilirsek yani engelleri kaldırmaya önce kafalardan başlarsak fiziksel engeller kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 01:58