Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “3 Mayıs Türkçülük günü hiç kuşkusuz önemli bir tarihi birikimin, Türk milletinin yüzyıllardır taşıdığı adalet anlayışının ve töresinin ne kadar kıymetli olduğunu bilmek için tarihe düşülmüş bir kıymetli bir not ve kutlama günüdür. Kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızın da dediği gibi ‘Türklerin övünülecek tarihleri vardır. Ancak tarih bilirseniz o zaman Ne Mutlu Türküm Diyene sloganının mânâsı olur.’ İlk olarak kadim bir geçmişe sahip olan Türk milletinin tarihini, geçmişimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Bugün Türkiye adıyla anılan ülkemizin oluşumu ve Türklüğün en önemli coğrafyalarının başında gelen Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesi uzun bir sürecin ve gayretin neticesidir. 1071 yılında Alp Arslan’ın Malazgirt zaferi neticesi ile Anadolu’nun kapılarının aralanmasının ardından Süleyman Şah’ın Selçukluların bir kolunu Anadolu’da yerleştirmesi sonucu Anadolu bir Türk yurdu haline gelmiştir. “

“TOPLAYICI VE BİRLEŞTİRİCİ BİR ÇAĞRIDIR”

“Türklerin bu coğrafyada içeride ve dışarıda hain girişimlere karşı mücadelesi hiçbir zaman bitmemiş ve halen de devam etmektedir” diyen Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Bu sebepledir ki Türk milleti kendi geçmişine töresine sahip çıkmak korumak zorundadır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yıldönümünde büyük bir iftihar duygusu ile vatandaşlara daha fazla güven duygusu aşılayabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, vatandaşlarının güvenliği, huzuru ve refahı için tek ve temel teminat olduğunu vurgulayabilmek maksadıyla ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü dile getirmiştir. Bu söz onun dahi bir devlet adamı olduğunu gösteren eseridir. Irkçı düşüncenin, ırk ayırımcılığının ifadesi olan dışlayıcı ve zorlayıcı bir söz değildir. Aksine, etnik köken farkı gözetilmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çatısı altında gönüllülük esasına göre mutlulukta ve üzüntüde bir ve beraber olarak tek bir ulus halinde hür ve bağımsız yaşanmasını sağlama arzusunun ve iradesinin ifadesi olan toplayıcı ve birleştirici bir çağrıdır” dedi.

“ASİL TÜRK MİLLETİNİN HER ZAMAN EMRİNDE OLACAĞIZ”

Örnekbaş 3 Mayıs açıklamasında son olarak şunları söyledi: “Dikkat edilmelidir ki, ulu önder Atatürk ‘Ne mutlu Türk olana’ gibi bir söz kullanmamış, ayırmamış, birleştirmiştir. Bu günde bu felsefenin ortaya çıkarttığı anlayışı sonuna kadar yaşatmak ve bu anlayış ile birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Bizler Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin de söylediği gibi Türk töresinde olduğu gibi güçlülerin üstün olduğu değil, haklıların güçlü olduğu bir Türkiye için verdiğimiz sözün verdiğimiz mücadelenin sonuna kadar arkasında olacağız. Asil Türk milletinin her zaman emrinde olacağız. Sadece 3 Mayıs Türkçülük Günü itibariyle değil her gün Ne mutlu Türküm diyene.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 15:09