Ne olacak Ayşe teyzenin hali

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Mahallesindeki evinde ikamet ettiği sırada bilinmeyen bir numaradan gelen çağrıya cevap veren ve kendisini polis olarak tanıtan Barış Yılmaz’ın, söylemlerine kanarak, 50 bin TL değerindeki altınları, bir poşete koyarak evinin yakınlarındaki bir çöp bidonuna koyarak dolandırılan Ayşe Ay altınlarından oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan Ayşe Ay, mahkeme başkanının, “Senin duruşmalarına katılmana gerek yok” demesi üzerine, “Bu altınları yıllarca biriktirdim. Eşimden aldığım harçlıklar ve gün paraları sayesinde bu altınları aldım. Ben zavallı bir ev kadınıyım. Ne olursunuz altınlarımı sanık bana versin” diye konuştu.

Ne var ki Mahkeme Başkanı, davanın görüldüğü mahkemenin ceza mahkemesi olduğunu, dolandırıcıya kaptırdığı altınları mahkemenin geri veremeyeceğini, hukuk mahkemelerinde konu hakkında dava açması gerektiğini söyleyince, mağdur kadın; “Kocamdan da bir fayda yok. Hep duruşmalara altınlarımı alırım diye katılıyordum. Ne yapacağım ben şimdi. Altınlarımın geri alınması için bana yardımcı olun” demesine rağmen, mahkeme başkanı ancak izleyeceği yolu tarif etmekte buldu. Talihsiz kadın buruk bir şekilde mahkemeden ayrılmak zorunda kaldı.