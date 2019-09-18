Ne olacak Ayşe teyzenin hali

Bolu’da kendisini polis memuru olarak tanıtan Barış Yılmaz isimli cep telefonu dolandırıcısına 50 bin TL değerindeki altınlarını kaptıran Ayşe Ay, “Yılların birikimi gitti. Hakim bey ne yapacak ben şimdi” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ne olacak Ayşe teyzenin hali

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Mahallesindeki evinde ikamet ettiği sırada bilinmeyen bir numaradan gelen çağrıya cevap veren ve kendisini polis olarak tanıtan Barış Yılmaz’ın, söylemlerine kanarak, 50 bin TL değerindeki altınları, bir poşete koyarak evinin yakınlarındaki bir çöp bidonuna koyarak dolandırılan Ayşe Ay altınlarından oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan Ayşe Ay, mahkeme başkanının, “Senin duruşmalarına katılmana gerek yok” demesi üzerine, “Bu altınları yıllarca biriktirdim. Eşimden aldığım harçlıklar ve gün paraları sayesinde bu altınları aldım. Ben zavallı bir ev kadınıyım. Ne olursunuz altınlarımı sanık bana versin” diye konuştu.

Ne var ki Mahkeme Başkanı, davanın görüldüğü mahkemenin ceza mahkemesi olduğunu, dolandırıcıya kaptırdığı altınları mahkemenin geri veremeyeceğini, hukuk mahkemelerinde konu hakkında dava açması gerektiğini söyleyince, mağdur kadın; “Kocamdan da bir fayda yok. Hep duruşmalara altınlarımı alırım diye katılıyordum. Ne yapacağım ben şimdi. Altınlarımın geri alınması için bana yardımcı olun” demesine rağmen, mahkeme başkanı ancak izleyeceği yolu tarif etmekte buldu. Talihsiz kadın buruk bir şekilde mahkemeden ayrılmak zorunda kaldı. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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