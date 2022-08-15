Ne olacak bu vatandaşın hali!

Haber: C. Kutay Aykan

Haziran ayının enflasyon fiyatlarının yüzde 79.6 oranında olması vatandaşın her geçen gün belini bükmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sebze ve meyve fiyatlarının düşüş göstereceği açıklamasına rağmen sebze ile meyve fiyatlarının yaz ayında olmamıza rağmen artış göstermesi, halkın kilo yerine yarım kilo ürün almaya zorlamaya başları.

10 LİRADAN AŞAĞIYA FİYAT YOK

Ekonomimin istikrarsız gitmesi nedeniyle özellikle sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yerine yükselmeler gözlemlenirken, bu hafta Bolu pazarında 10 liradan aşağıya meyve ve sebze bulunmuyor. Bolu pazarında bu hafta zam şampiyonu 48 lira kilo fiyatıyla yine bamya olurken incir 35, ithal muz 40, vişne 35, çilek 40, hünnap 40, çeri domates 22, domates 12, barbunya 22, patates 13, kabak 10, patlıcan 10, yerli sivri biber 20, çarliston 13, kuru soğan 10, havuç 10, elma 20, şeftali 10, beyaz üzüm 12, siyah üzüm 16, taze fasulye 20, kavun 10 ve karpuzun kilosu 5 liradan satılıdı.