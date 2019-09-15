Ne olacak bu Yılmaz’ın hali?

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Belediyesinin eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yalnızları oynamaya devam ediyor. Gittiği her açılış ve törenlerde sürekli olarak arka planlara atılan ve hiç kimse tarafından ilgi gösterilmeyen Yılmaz, bu seferde Köfteci Hasan adlıişletmenin 2. şubesi açılışında kurdele kesimi yapılırken yine arka palanda kaldı. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de Ziraat Odası’nın yaptırdığı Mısır Kurutma Tesislerinin açılışında kurdele kesimi sırasında arka plana kalmıştı.

Köfteci Hasan 2. Şubesinin Karacaçayır’daki işletmesinin açılışına katılan eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yalnızları oynamaya devam ederken, açılış kurdelesini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül kesti.Alaaddin Yılmaz’ın Tanju Özcan’ın arkasında kalması açılış sonrası yayınlanan fotoğrafta bir kez daha göze çarptı. Ayrıca bu kare içerisinde, sürekli Yılmaz’ın güdümünde olan ve Yılmaz’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan adeta o dönemlerde Alaaddin Yılmaz’ın sağ kolu gibi çalışan eski Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın da ne kadar yalnız olduğu görüntülendi.