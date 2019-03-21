“Ne PKK ile ne de FETÖ ile işim asla olmaz”

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını sürdüren Tanju Özcan, Çorumlular derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekilliği sürecinde Bolu'nun bütün sorunlarını meclis kürsüsünde dile getirdiğini ifade eden Özcan "Milletvekilliği döneminde Bolu'nun bütün sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya çalıştım. Bolu tarihinin mecliste en çok söz alan milletvekili olmuşum. Milletvekilliği sürecinde evini Ankara'ya taşıyanlardan da olmadım. Haftanın üç günü Ankara'da dört günü ise Bolu'daydım. Ben seçimlerden seçime gelenlerden de olmadım. Seçim harici dönemlerde, düğünlerinizde, sünnetlerinizde, mevlitlerinizde, cenazelerinizde sürekli olarak sizlerle birlikteydim. Yani biz bu işleri seçim endeksli yapanlardan asla olmadık" dedi.

"BU TOPRAKLARDAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan PKK terör örgütü ile yan yana algısına tepki gösteren Özcan "PKK terör örgütünü biz her zaman terör örgütü olarak lanetledik. Ne PKK ile ne de FETÖ ile bizim asla işimiz olmadı. Ben Bolu'nun evladıyım, bu topraklardan terörist çıkmaz, bu topraklardan teröristlerle yan yana yürüyen adam da çıkmaz. Her zaman Türk milliyetçisiydim, il başkanlığında da milletvekilliğinde de çizgimi hiçbir zaman değiştirmedim. Bizim teröristlerle yan yana yürümemiz söz konusu olmaz" şeklinde konuştu.

"BELEDİYECİLİĞİ BİLİYORUZ"

Milletvekilliği döneminden önce belediye meclis üyeliği yaptığını belirten Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz belediyenin nasıl bir yer olduğunu biliyoruz. Yıllarca encümeninde çalıştım, belediye meclisinde çalıştım, imar komisyonunda çalıştım. Seçimden sonra belediyeyi bir tanıyayım, bana bir kaç ay verin diyecek biri değilim. Derhal kolları sıvayacağız, çalışmalarımıza başlayacağız."

FİKRET KISAR'DAN ÖZCAN'A ÖVGÜ

Ak Parti Eski Belediye Meclis Üyesi ve Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar, Özcan'la ilgili olarak "Farklı partiden olmamıza rağmen bir dönem birlikte belediye meclis üyeliği yaptık. Tanju Özcan'ın çalışkanlığına, dürüstlüğüne ben şahidim" ifadelerini kullandı.