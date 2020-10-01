Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüs denetimine katıldı. Vali Ümit, otobüslerdeki yolculara koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulunarak yolculara HES kodu uygulaması başlatıldığını açıkladı. Vali Ümit, yolculara çikolata ikram ederek maske dağıttı.

21 KİŞİ YURTTA KARANTİNADA

Denetlemenin ardından açıklama yapan Vali Ümit, koronavirüs önlemleri kapsamında il genelinde 116 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Yurtlarda şu an 21 kişi kalıyor. Yurtlarda kalanlar grup grup. Bir kısmı izolasyona tabi olduğu halde bilerek dışarıya çıkmış ve yakalanmış kişiler. Bir kısmı da izole olduğunu biliyor ama izole olacak yeri yok, onları da alıyoruz" diye konuştu.

2,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞ

Vali Ümit maske takmayanlara ceza kesildiğini belirterek, "2 bin 729 vatandaşımıza 2 milyon 456 bin TL ceza kesilmiş. Bu cezalar mutlaka tahsil ediliyor. Bunun kesinlikle bilinmesi lazım. Cezalar tahsil edilmiyor diye bir algı var, bu doğru değil. Devletin yaptığı bir iş kenarda unutulmaz" ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERE VE KURALLARA UYMAMIZ LAZIM”

Bolu'da bulunan hastanelerde yatak sayısının bugün itibariyle yeterli olduğuna dikkat çeken Vali Ümit, "Hastaları yatıracak yatağımız var. Her gün pozitif vakalar da var. Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şu an yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir konu söz konusu değil. Biz ne yapıp edip salgının önüne geçmemiz lazım. Tedbirlere ve kurallara uymamız lazım" dedi.