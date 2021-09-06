Ne zaman akıllanırız?

Haber: Okay Özcan

İlimizde trafik kurallarına uymayanların sayısı her geçen artmaya devam ediyor. Ana arterler ve Tıp Fakültesi oto parkında bulunan engelli vatandaşların kullandığı yerler her nedense engelsiz vatandaşlar tarafından kullanılması sürüyor. Engelli oto parkı tabelası olmasına karşın engelsiz vatandaşlar da ısrarla bu alanları gasp etmekten de geri kalmıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir saat içerisinde yaptığı uygulamada, engelli oto parkına araçlarını çeken 7 sürücünün plakalarına kişi başı 288 lira, toplamda da 2 bin 016 lira trafik para cezası kesti