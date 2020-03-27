Ne zaman akıllanırız!

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve ölümlere neden olan corona virüsü için önlemler had safhada alınmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Ne var ki ilimizde bu kurala uymayan bazı yaşlı vatandaşlarımız alışveriş yapmak ve bankalardan para çekmek için kuyruklara girmeye bile cesaret eder oldular.

Hastalığın yayılmaması için alınan önlemlere bazı yaşlı vatandaşlarımız her nedense uymazken, banka önlerinde maskesiz, eldivensiz bir şekilde kuyruğa girmeye devam ediyorlar. Bu durumu fark eden emniyet birimleri, Hitit Sokak üzerinde bulunan yaşlı bir vatandaşı tespit ederek, ekip otosuna bindirerek evine götürüldü. Banka önünde ki beton saksı üzerine oturan vatandaşın yaşının 71 olduğu belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 12:49