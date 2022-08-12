Ne zaman öleceğimizin garantisi yok ama mezarlığın var!

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu bir vatandaşın aldığı mezar yerlerini iptal ettirmesinin gündem olmasının ardından, gözler şimdide bir mezar taşının maliyetinin ne kadar olduğuna çevrildi.

Mezar taşı imalatı konusunda uzman olan Özmer Mermer’in sahibi Ömer Koçhan, geçtiğimiz yıla oranla mezar taşı fiyatının 3 kat arttığını belirterek; “Ekonomik durum bizim gibi imalatçıları da etkiledi. Fiyatlar bir yıl içerisinde 3 kat arttı. Mermerin ham maddesi, elektrik, mazot fiyatları da buna eklendi” dedi.

İŞLER ÇOK ARTTI

Koçhan, bu yıl mezar taşı yapım işinin çok arttığını dile getirerek, “Hem pandemi hem de normal ölümler nedeniyle mezar taşı talebinde büyük yoğunluk var. Şu anda bizim standart diye tabir ettiğimiz bir mezarın fiyatı 4 bin 500 liradan başlıyor.”

“Farklı renkleri, modelleri, taş çeşidine göre de fiyatlar değişiyor mermer olarak. Daha alt seviyesi de dökme diye bilinen beton dökme kalıba dökülen mezarlar var. Onları biz yapmıyoruz. Onlar bizim grubumuza göre fiyat olarak daha düşük” ifadelerini kullandı.

TALEBE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

“Daha üst kalite, taş kalınlığı ve rengine göre değişiyor. Granit fiyat olarak daha yüksek. Vida sistemi uyguladığımız modellerin fiyatları aşağı yukarı 8 bin liralardan başlıyor o grubumuzda mermer grubu. Daha üst seviyesi granit ve kalın granit uygulaması yapıyoruz. Onlarda yine fiyat artarak devam ediyor rengine göre. Yaklaşık 10-12 bin liralardan başlıyor.Mezar taşında üst limitte sınır yok. 40-50 bin liraya kadar seçilen taşın rengine göre çıkabiliyor.”

ÇİFT KİŞİLİK MEZARLAR 12 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

“Verdiğimiz rakamlar tek kişilik fiyatlar. Çift kişilik mezarlar minimum 12-13 bin civarlarından başlıyor. Yine üst sınırı taş seçimine göre 50 bin 60 bine kadar gidebiliyor. Mezar noktasında işçiliğimiz, kullandığımız malzeme dolayısıyla bizde talep sürekli yoğun.”

YAZILAR FİYATLARA DÂHİL

“Mezar üzerine yazılan yazılar da verdiğimiz fiyatlara dâhil. Yazılarda CNC teknolojisini kullanıyoruz. Oyma, kabartma gibi bütün işlemleri yapabiliyoruz. Ben taş çeşidinden daha çok kalın taş ve vidalı sistem uyguladığımız modelleri tavsiye ediyorum. Çünkü ayrılma açılma olma ihtimali yok. Ömürlük oluyor bir kere yapıldıktan sonra bir daha mezarla ilgili bir problem yaşanmıyor. Ne zaman öleceğimizin garantisi yok ama yaptığımız mezar taşlarının garantisi var!”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 15:15