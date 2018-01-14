Haber: BMA

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı ziyaret etti. Necati Şaşmaz’a Novawood Yönetim Kurulu Üyesi Halil Alioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Gerede’de fabrikası olan Necati Şaşmaz mevcut yatırımları ve gelecekte yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili Başkan Allar ile istişarelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Belediye Başkanı Allar, oyuncu Şaşmaz’a ilçenin yöresel ürünlerinden cüzdan kemer takımı takdim etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemize yatırım yapan herkes bizim için önemlidir değerlidir. Yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Necati Şaşmaz’a ve Halil Alioğlu ağabeyimize nazik ziyaretlerinden ve sağladıkları istihdamdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.