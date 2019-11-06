Necdet Gören hastanede

Eski Bolu belediye Başkanı olan 2 çocuk babası 72 yaşındaki Necdet Gören, aort anevrizması nedeniyle GATA’ya kaldırıldı.

Necdet Gören hastanede

Haber: C. Kutay AYKAN

1989-1999 yılları arasında 2 dönem CHP’den Bolu Belediye Başkanlığı yapan ve aynı zamanda İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Necdet Gören, GATA’da tedavi altına alındı.

Babasının geçirdiği rahatsız hakkında bilgi veren Eczacı Sedef Gören Ayten, şunları söyledi; “Aort anevrizması vardı babamın 6 cm olmuş, müdahale gerektiriyor ben de GATA’ya getirdim. 1 hafta 10 gün içinde operasyon yapılacak. Doktorun müsahitliğini beklemek üzere yatış yaptık. Babam en kısa zamanda eski sağlığına kavuşacaktır” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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