Haber: BMA

Başbakanlık Başdanımanı Dr. Necdet Subaşı, düzenlenen konferans için AİBÜ İlahiyat Fakültesi’nin konuğu oldu. Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER) Mustafa Ericek Konferans salonunda düzenlenen programa, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’nun yanı sıra İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapılan konferansta konuşan Dr. Necdet Subaşı, Türkiye’nin en çok ötelenen bir konusu olarak İlahiyat meselesinin Türkiye’nin modernleşmesi meselesi ile doğrudan bağlantılı bir konu olduğunu belirtti.

Osmanlı siyasi yönetiminin dine bakış açısının kaynağını üç kriterin oluşturduğunu ifade eden Subaşı: “Meşruiyet; yani kararlar dini bir gerekçeye dayandırılırdı. Atıf zinciri; dini gerekçelerin referansları önemliydi. Kuşatıcı çerçeve yani anlam dünyası; toplumun en üst kesiminden en alt kesimine kadar olup bitenleri kavrama ve değerlendirme, din ile kuvvetli bir bağa sahipti” dedi.

Subaşı konferansın devamında, “Bugün ülkenin dini gerçekliği oldukça parçalı bir görünüm arz ediyor. Dini karakterlerin bir 50 yıl öncesine nazaran çok değiştiğini gözlemliyoruz. İlahiyatçı denildiğinde tek tip bir eğilime dayanan bir analiz yapamıyoruz. Ancak toplumun ise ilahiyatçı dendiğinde din konusunda daha çok takva ve liyakat beklentisi taşıdığı da sosyolojik bir gerçek” diye konuştu.

Sayıları günümüzde çokça artan İlahiyat Fakültelerinin bu konular üzerinde çok yönlü ve kapsamlı şekilde durması ve bu konuya önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Subaşı, öğrencilere Gazali’yi örnek vererek kitaplarının okunması tavsiyesinde de bulundu.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, Dr. Necdet Subaşı’ya, kendisini AİBÜ’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek teşekkür plaketi takdim etti.



