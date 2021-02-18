Haber: Aysun Beykoz

İlçeye bağlı Pelitözü köyünde 17 Ocak'ta yaralanan 7 yaşındaki "Duman" isimli köpeğin sağ arka bacağı, hayati tehlikesi nedeniyle Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki veteriner kliniğinde kesildi. "Duman" tedavisi sonrasında Mudurnu'da yaşayan sahibi Seher Sarıbayır'a götürüldü. Yaralı köpeğin tedavisini üstlenen Dost Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Adem Gündüz, ailenin talebi üzerine kendilerine yardım ettiklerini söyledi. Köpeği tedavi için veterinere götürdüklerini aktaran Gündüz, "Köpek çok kan kaybettiği için iltihap kapmış. Son çare bacağını kalçadan itibaren kesmek zorunda kaldık. Üzgünüz ama böyle yapmasak ölebilirdi." dedi.

Yaklaşık 1,5 ay sonra köpeğine kavuşan Seher Sarıbayır ise "Köye geldiğine o kadar sevindi ki bizi görünce üzerimize atladı. Elimizden kaçtı, köyü dolaştı. Buraları çok özlemiş. Onu kış gününde yalnız bırakamayız. O benim güzel hayvanım. Onu eve aldım. Bir müddet evde bakıp daha sonra yerine koyacağız. Şimdi canı sağ. Bacağı olmasa da o bizim sevgimizle yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Son iki ayda Mudurnu ilçemizde peş peşe yaşanan sokak hayvanları skandalları nedeniyle Hayvan severler Belediye Başkanı Necdet Türker’i duyarlı olmaya davet ettiler. Konuya duyarsız yaklaşan ve vurdumduymaz şekilde davranan Başkan Türker’in ne diyeceği ise merak konusu oldu.