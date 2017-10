Haber: Gönül Olutürk

Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %94’ünü karşılamakta olan ve kanatlı sektörünü en üst düzeyde temsil eden BESD-BİR, sağlıklı beslenme için en avantajlı ve yararlı gıdaların başında gelen tavuk ve hindi etini tüketmeniz için 12 nedeni sıraladı. BESD-BİR konuyla ilgili; “Dünyanın önde gelen bilimsel araştırmaları gösteriyor ki tavuk ve hindi eti sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için her yaşta tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının başında geliyor. Kaliteli protein, düşük yağ ve vitamin-mineral zengini tavuk ve hindi eti, insan sağlığına yararlı olduğu kadar doğru beslenmedeki önemiyle de dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye’nin genç nüfus yapısı da düşünüldüğünde daha önemli bir hale geliyor” dedi.

İŞTE BEYAZ ET TÜKETMENİN 12 NEDENİ

1. Doğal ve tamamlayıcı protein; Hayvansal proteinler “tamamlayıcı” proteinlerdir. Tavuk ve hindi etinde bulunan protein sağlığımız için gerekli tüm amino asitleri içerdiğinden “tamamlayıcı”dır. Beslenmenin tanımı; ihtiyaç duyulan besinlerin yeterli, dengeli, sürekli, sağlıklı olarak uygun bir formda alınmasıdır. Bu nedenle günlük enerji, protein (amino asitleri dengeli), yağ (omega3-6 serisi dengeli), vitamin ve mineralleri kapsayacak bir diyette tavuk ve hindi eti mutlaka yer almalıdır. 2. Zengin demir içeriği; Tavuk ve hindi eti anemiyi önleyen “hem” formunda demir içermektedir. Vücut, bu demir formunu sebzeler gibi bitkisel gıdalarda bulunan “hem formunda olmayan demirden” daha iyi değerlendirir.3. Biyolojik olarak kullanılabilir besinler; Demir ve çinko başta olmak üzere tavuk ve hindi etinde bulunan organik ve inorganik besin maddeleri daha iyi emilir ve değerlendirilir. 4. Kas gücü ve gelişimi; Yüksek kaliteli beyaz et proteininin, yaşlandıkça meydana gelen kas kaybını, diğer protein kaynaklarına göre daha etkin bir şekilde önlediği gözlemlenmiştir. 5. Kemik dayanıklılığı; Beyaz et içermeyen bir diyet, kemik sağlığının korunmasında son derece önemli olan kalsiyum, D vitamini, B-12 vitamini, protein ve omega yağ asitleri bakımından yetersiz ve eksik kalır.6. Beyin fonksiyonları; Beyaz et, bebeklerde fetal dönemden başlayarak, çocukluk ve gençlik çağlarında beyin gelişimini ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan B12 vitaminin tek doğal kaynağıdır. 7. Kalp sağlığı; Son dönemde elde edilen sağlam kanıtlar, beyaz et proteininin sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonların korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. 8. Kan şekeri kontrolü; Göğüs eti içeren yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı bir diyet kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. 9. Çinko bağışıklığı; Beyaz et değerli bir çinko kaynağıdır. Çinko, optimal bağışıklık fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. 10. Selenyum açısından zengin; Piliç ve hindi etinde, metabolik performansı etkileyen ve gerekli bir mineral olan selenyum bolca bulunur. Selenyum, hücre hasarlarını engelleyen, tiroid fonksiyonlarını düzenleyen ve kanser oluşumunu engellemeye yardımcı olan bir antioksidandır.11. Fazla kilolar ile mücadele; Zayıflama diyetlerinde, yüksek proteine sahip tavuk ve hindi eti diğer besin gruplarıyla karşılaştırıldığında uzun dönemde daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur. 12. Lezzetli yemekler; Tavuk ve hindi eti, zevkler farklı olsa bile birçok farklı şekilde bir birinden lezzetli yemekler ile sofralara zenginlik katar.