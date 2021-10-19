Neden intihar ettiği bilinmiyor

Haber: C. Kutay Aykan

Üzücü olay saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gözde Sokak Özaslan Apartmanında meydana geldi. Bunalama girdiği öğrenilen 2 çocuk babası Ömer Özaslan, evde kimsenin olmadığı sırada iple kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Polis, İtfaiye ve Özaslan’ı ipten aldıktan sonra hayatta olduğu ne var ki yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla yolda giderken hayatını kaybettiği öğrenildi. İntihar olayıyla ilgili polis soruşturma başlatılırken, Özaslan’ın yakınları ve ailesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servis önünde gözyaşları arasında sinir krizi geçirdiler.