Haber: Esra ÖZTÜRK

Geçtiğimiz günlerde daha önce birçok kazanın yaşandığı Aktaş Mahallesi Çevre Yolu’nda yine kaza yaşandı. Çevre Yolu’nda seyreden bir araç orta refüje düşerek ters döndü. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralanırken ölen ise olmadı. Çevre halkı aynı yerde daha önce de birçok kazanın yaşandığını, yetkililere defalarca önlem almaları için talepte bulunduklarını, ancak halen hiçbir önlem alınmadığını belirtti. Çevre sakinleri olarak yaşanan kazalardan dolayı rahatsız olduklarını belirten ve taleplerini yineleyen vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.