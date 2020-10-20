Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Konunun hükümetimiz tarafından gündeme alınmış olması, pandemi şartlarında mücadele veren iş dünyamızı umutlandırdı" dedi.

“YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İŞLETMELERİMİZİ UMUTLANDIRDI”

Vergi ve prim borcu yapılandırma çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğuna değinen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (Bolu TSO) Başkanı Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi dolayısıyla iş dünyamız son derece zorlu bir süreçten geçiyor ve halen daha pandeminin etkisi azalmış değil. Firmalarımızın bu zorlu süreci en az kayıpla atlatabilmesi için onları rahatlatacak, nefes aldıracak desteklere ihtiyaç var. Hükümetimizin vergi, SGK ve BAĞ-KUR prim borçları konusundaki yapılandırma çalışmaları işletmelerimizi umutlandırdı. Bu yapılandırmadan devletimiz de iş dünyası da kazançlı çıkacaktır. Yapılandırma ile devlet alacaklarını tahsil ederken, firmalarımız da sıkıntıya girmeden borcunu ödeyebilecekler. TOBB kanalıyla Bakanlarımız ve kurumlarımıza yapmış olduğumuz müracaat ve çalışmalar neticesinde konunun TBMM plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmesiyle başlayan yapılandırma sürecinin en kısa zamanda Meclisten geçmesi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“NEFES ALDIRACAK BİR DÜZENLEME BEKLİYORUZ”

Firmaların pandemi sürecinde işlerini sürdürebilmek için kullanmış oldukları krediler olduğunu da hatırlatan TSO Başkanı Ateş ayrıca şunları söyledi: “Durumlarını henüz daha düzeltememiş olan işletmelerimizi kredi geri ödemeleri oldukça zorlayacak. Bu kredi ödemelerinin ertelenmesi de iş dünyamızın yoğun biçimde talep ettiği hususlardan birisidir. Konuyu TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığıyla Hükümetle de paylaştık ve talebimizi ilettik. Söz konusu hususta da hükümetimizden işletmelerimize nefes aldıracak bir düzenleme bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 12:31