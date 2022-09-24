Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezinde narkotik ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 6 şüpheliyi enseledi.
NE ARARSAN VAR
Operasyonda, 6 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 273 adet Ecstasy hap, 3 parça halinde 80 gram gelen Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2.18 gram gelen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 parça halinde 6.57 gram Esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat (pipe), 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ele geçirildi.
6 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
3 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan, 35 yaşındaki Ferdi K., 27 yaşındaki Sinan K. ve 31 yaşındaki Mehmet Ç. isimli 3 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’nun merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 6 kişiyi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezinde narkotik ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 6 şüpheliyi enseledi.
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