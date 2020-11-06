“Neler yapabileceğimizi herkese gösteririz!”

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) gündeme gelen istihdam paketine ilişkin torba yasa teklifi Türkiye’nin en büyük üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından tepki çekti. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, TBMM’de istihdam paketi adı altında işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı konusunda yapılması planlanan değişiklik ile ilgili yapılan torba yasa teklifinin TBMM gündeminden geri çekilmesi için ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“GELİN BU YANLIŞLIKTAN VAZGEÇİN”

Açıklamalara rağmen teklifin geri çekilmemesine TÜRK-İŞ Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi sert tepki gösterdi. Özgür Elçi yaptığı basın açıklamasında, “Bu düzenlemeye karşı yanıtımız mücadele olacak demiştik! Dediğimiz gibi mücadelemizi büyütüyoruz. Adına “istihdam paketi” dedikleri esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme yani kısacası köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Çünkü bu köleleştirme paketine karşı sürdürdüğümüz mücadelede, artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. İki gün önce HAK-İŞ ve DİSK’le ortak çalışma yaptık. ‘Esnek Çalışmaya Hayır’ dedik. Yaptığımız ortak açıklamayla, Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda, nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya geldiğini gösterdik. Bu düzenlemeyi TBMM’ye getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz! Gelin bu yanlışlıktan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın! Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin! Vazgeçin ki zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin! Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin! Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı artırmak mı? O zaman gelin, enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın!” dedi.

“GERİ ÇEKİLMEZSE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ HERKESE GÖSTERİRİZ!”

Elçi açıklamalarının devamında, “Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izine çıkarılmalarını engelleyin! Ücretsiz izine çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 TL ile yaşayabildiğini hayal edin! Hayal edin ki, yaptığınız yanlışların farkına varın! Bizler derdimizi anlatmaktan usandık, onlar bizlere yeni dertler üretmekten usanmadılar! Ama bizlerin mücadeleden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa bizi henüz tanımıyorlar! Bizler mücadeleden vazgeçmeyiz. Ama bugün, ama yarın, bunun hesabını sorarız. Bu akşam ülke genelinde, mesai çıkışında alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı veriyoruz! Mesajımızın alınacağını ümit ediyoruz! Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz! Bu mücadelede çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir” ifadelerini kullandı.

Elçi son olarak ise, “Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın Dayanışmamız, Yaşasın Türk-İş, Yaşasın Ekmek Barış Özgürlük Mücadelemiz!” sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi.