Neler Yapmalıyız

Geçte olsa alınan önlemler ve genç nüfusun fazlalığıyla dünyayı sarsan virüsten az zararla çıkmak üzereyiz. Yaşanan kaosta başta Sağlık Bakanımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. En önemlisi de, hayat kurtarmak için hayatını feda eden sağlıkçılarımızın önünde de saygıyla eğiliyorum.

Bilindiği gibi her felaket, aklını kullananlar için beraberinde berekette getirebilir! Virüs mutasyona uğramadıktan sonra, psikolojisi ile bitmeyerek uzun yıllar aklımızdan çıkmayacak ve hastalık hayatımızın bir köşesinde hep yazılı kalacak…

Bolu dünyayı kavuran hastalıktan en az zararla çıkan illerin başında geliyor. Burada da çalışan üreten, her zaman vatandaşın yanında yardımlarıyla olan Belediyemizi, sevgi elini, siyasi partileri, dernekleri, kuruluşları alkışlamalıyız.

Gelelim konunun başlığına, Bolu’da acil yapılması gerekenler var. Bunların % 90 oranı devlet eliyle yapılmalı…

Krizden nasıl karlı çıkarız diye çalışma yapmalıyız. Bunun için Bolu’yu seven, çocuklarıma miras bırakayım diyen herkes taşın altına elini koymalı. Çıkarsız, umarsız sadece tarihe not düşmek adına…

Öncelikle tüm siyaset birleşerek, güney çevre yolu denen çalışmayı durdurmalıdır. Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakan Yardımcımız Bolu’yu ziyaret etti. Ne konuştular bilemiyorum ama güney çevre yolunun ilk etabı sonrası iptali konuşulup, sonuca bağlandı mı? Hani bir delinin kuyuya taş atıp, 40 akıllının çıkaramadığı mevzu!

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak açılması düşünülen Abant-Düzce yolundan vazgeçilmelidir. Düzce/Beyköy’den Abant’a yapılması planlanan ve pandemi öncesi kararı çıkartılan yol yapılırsa, Türkiye’de ilimizin adının duyulmasında büyük pay sahibi olan Abant’ı kaybedebiliriz. Abant yolunda ki tesisler ve esnaf zor durumda kalacaktır. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak ilimizdeki bütün siyasileri geç olmadan göreve davet ediyorum. Yarın çok geç olabilir.

Yıkımı söz konusu olan okullarımızın, bir an önce yıkımı gerçekleşerek eğitime kesintisiz devam edilmesi sağlanmalıdır.

Turizm mastır planı hemen masaya yatırılmalı, yapılması gerekenler öncelik esaslarına göre hayata geçirilmelidir. Uzun yıllardır Milletvekillerimizin turizm şehri olacağız, oluyoruz, olduk söylemlerini dinliyoruz. Cennet Bolu’muza artık gereken değer verilmelidir.

Yapımı uzun yıllardır sürdükten sonra beklemeye alınan ve atıl durumda duran Karaçayır yüzme havuzunun geçtiğimiz ay ihalesi yapılacaktı, yine yapılmadı. Milli servet orada çürüyor. Benim içim acıyor. Bir an önce ihalesi yapılarak Karaçayır yüzme havuzunu tamamlamalıyız. Bina bu şekilde şehrimize yakışmıyor!

Tekke Barajının ihalesi iptal oldu. Bir an evvel Bakan Yardımcımız Fatih Metin devre girmeli. Su deposu ihalesiyle birlikte ihalesi yapılarak Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa suya kavuşmalıdır.

Tüm bunların yapıldığında ben ve Bolu BAYRAM eder. Yaşadığımız bu zorlu günlerde herkese birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 12:39