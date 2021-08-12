Nerede afet orada Bolu İtfaiyesi

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye günlerdir yangın-sel gibi afetlerle boğuşurken, Bolu Belediyesi İtfaiyesi nerede ihtiyaç varsa oraya koşuyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Batı Karadeniz illerindeki sel felaketinde ilk gün taleplerin tamamını karşıladıklarını söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşecek her vazifeye Bolu Belediyesinin hazır olduğunu belirtmek istiyorum.” dedi. Başkan Tanju Özcan’ın talimatıyla, orman yangınları ile boğuşan Antalya’ya giderek, söndürme çalışmalarına destek veren ve hafta sonu Bolu’ya dönen Bolu Belediyesi İtfaiyesi, şimdi de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya yardım eli uzattı. Yaşanan büyük afet sonrası vakit kaybetmeden yola çıkan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

“ÜZERİMİZE DÜŞECEK HER VAZİFEYE HAZIRIZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında selzedelere geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini ileten Özcan, “Sel felaketinden etkilenen tüm yurttaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. Batı Karadeniz illerindeki sel felaketinde ilk gün taleplerin tamamını karşıladık. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşecek her vazifeye Bolu Belediyesinin hazır olduğunu belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

GEREDE BELEDİYESİNDEN KASTAMONU’YA YARDIM ELİ

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kastamonu’ya yardım eli uzattı. AFAD’ın talebi, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Kastamonu’ya ulaşan ekip, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yapılan çalışmalara 2 kişilik ekip itfaiye aracı ile destek veriyor. Dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış, sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkınlar yaşanmış birçok ev, araba kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar evlerinde mahsur kalmıştı. Yaklaşık 24 saattir süren kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Bozkurt Merkez Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan bir aile Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarıya ekiplerin kucaklayarak çıkardığı yaşlı vatandaşlar yine merdivenle güvenli bölgeye götürüldü.

“EKİPLERİMİZ BÖLGEYE ULAŞIR ULAŞMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Kastamonu, Bartın, Sinop, Samsun ve Karabük’te meydana gelen sel felaketleri hepimizi derinden üzdü. İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı 1 itfaiye aracımız ve 2 personelimizi Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yapılan çalışmalara destek vermek üzere dün gece saatlerinde Kastamonu’ya gönderdik. Ekiplerimiz bölgeye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı. Ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun inşallah” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 14:19