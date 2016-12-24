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24 Aralık 2016 Cumartesi
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    • “NEREDE OLMAK İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”

    TFF 1. Lig’in 16. Haftasında Boluspor kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor’la oynadığı maçtan 1-5’lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “kimsenin kötü oynamaya veya kötü mücadele etmeye hakkı yok” dedi.

    24 Aralık 2016 Cumartesi 16:07
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    “NEREDE OLMAK İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”

     

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Sezon başından itibaren vermiş oldukları bir emek olduğunu belirten Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bazı neticeleri daha önceden öngöremiyorsunuz. Bugünkü karşılaşmanın bizim açımızdan zor geçeceğini biliyorduk. Hafta içinde serum yiyen iki tane oyuncumuz vardı. Erdi ve Andre bugün iğneyle sahaya çıktılar. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk. Ama skorun bu şekilde olacağını ve oyunu bu kadar kötü oynayacağımızı hiç beklemiyorduk. Ancak kimsenin kötü oynamaya veya kötü mücadele etmeye hakkı yok” dedi.

     

    “POZİSYONLARI DEĞERLENDİRSEYDİK MAÇ DEĞİŞEBİLİRDİ”

     

    Maçın bir bölümünden sonra oyuncularının inancı kalmadığını ifade eden Fuat Çapa, “Rakip tecrübesini çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu sahada kısa paslarla çıkmaya çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız. Onlar mümkün olduğu kadar topu bizim alana yığmaya çalıştılar. Onlar pozisyon üretmeye çalıştılar, biz ise kazandığımız topları kısa kısa oynadık. 4-1’den sonra soyunma odasında oyuncularımızla konuşmalar yaptık. Eğer yakalamış olduğumuz ilk 10-15 dakika içerisindeki pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmiş olsaydık maçın şekli değişebilirdi. Açıkçası o pozisyonları da kaçırdıktan sonra maçı çevirmeye kimsenin inancı kalmadı” şeklinde konuştu.

     

    “GENEL OLARAK İLK DEVRE İYİ GEÇTİ”

     

    Konuşmasının sonunda ligin ilk devresini değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa şunları söyedi:

    “İlk devreyi iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Sezon başında alt yapıyı ve kadroyu oluşturup bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olmayı istiyoruz demiştik. Bu açıdan gayet iyiyiz. Liderle şu an aramızda 4 puan fark var. Sezon başında kadromuz yoktu. Kimin ne yapacağı, nasıl yapacağı belli değildi. Ama şu anda oyuncularımızla ve neler yapabileceğiyle ilgili elimizde çok fazla veri var. Bundan sonrası yönetimin belirleyeceği stratejiyi biz takip edeceğiz. Çünkü eğer ilk ikiye oynamak istiyorsa buna göre takviyelerimizi yapmak zorundayız. İlk altıda oynamak istiyorsak ona gire takviye yapmamız gerekiyor. Takviye yapmayacaksak da biz elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü bizimle rekabet içerisinde olan takımlara baktığımızda ligin ilk devre sürprizi biz ve Yeni Malatyaspor. Ama şunu gördük her iki takımda da iki tane oyuncu olmadığı zaman sıkıntılı süreç yaşıyor. Yönetim toplantısı için biz her şeyimizi hazırladık. Onların belirleyeceği hedef ve yapacakları transfer doğrultusunda biz ikinci devreye hazırlanacağız.

     

    YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

     

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise yaptığı açıklamada, 5-1’lik skordan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım için de önemliydi. Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçekten çok istedik, son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden çok da ihtiyacımız var. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki skor anlamında iyi skorlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyum. Boluspor da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon başında takımları saydığınız zaman Göztepe’yi, Eskişehir’i, Adana Demirspor’u sayardınız ama Yeni Malatya ve Boluspor’u saymazdınız. Bence Boluspor çok iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmeleri başarıdır. Boluspor’u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 16., Haftasında

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