NEREDEN VE NASIL BAKIYORSUNUZ ?

Yazıyı Gizemli Asistan’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Neye göre doğru, neye göre yanlış veya neye göre düzgün neye göre ters? Hiç düşündünüz mü bu kavramları neye göre oluşturuyoruz? Tabi şimdi bu sorularla başlayınca kafanız karıştı ve “Onur durup dururken bu soruları niye sordu diye düşünmeye başladınız.” Aslında gerçekten üstünde düşünmemiz gereken kavramlar bunlar. Çünkü doğru veya yanlış ters veya düz kavramları. Bence hayatta durduğumuz yere, bakış açımıza ve anlayışımıza göre değişir

Şu anda mesela benim masamın üzerimde yan yatmış bir kalem var bu kalem benim bakış açıma göre yatık pozisyonda duruyor. Peki, ben bu kalemi dokunmadan düzgün görmek için başımı yana doğru yatırıp kaleme doğru açıdan bakarsam kalemi düz görebilirim, böyle yapınca bir anlamda da onu anlamaya çalışmış olurum değil mi? ”Onur delirdin mi? Demeyin” size bakış açısının önemini anlatmaya çalışıyorum

Bende biliyorum kalemi elime alıp bana güzel gelen açıdan bakmayı ancak her şeyi düzeltip kendi açımızdan bakacak hale getirirsek olmaz çünkü bunu yaparsak karşımızdakini anlayamayız. Onun için bakış açımızı gerektiğinde değiştirerek olaylara ve insanlara bakmayı öğrenmeliyiz. Evet, kabul ediyorum bunu kalemle anlatmak ve kalemi anlamaya çalışmak biraz garip oldu ama yazarken gözüm kaleme takıldı. Onun için kalem dedim. Ancak ister bir obje olsun ister bir insan, günümüzde başımıza ne geliyorsa karşımızdaki şeyi anlamaya çalışmadığımız için geliyor.

Tabi bu durumdan en çok etkilenen kesim. Engellenenler ve aileleri oluyor. Maalesef Bizim toplumumuzda hala fiziksel farklılıkları olan yani engelli olarak insanların kafasına kazınmış insanlara “bakıma muhtaç zavallı diye bakılıyor Ah vah diye yaklaşılır” hatta engellenen birini sokakta görünce hastaymış gibi geçmiş olsun deniliyor. Yöneticiler bu mantıkla ve bakış açısıyla yola çıktığı için kanunlarda yasalarda bile bizi toplumdan ayrıştırmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Hâlbuki biz ayrıştırılmak değil bir şeyler üretip topluma faydalı olmak istiyoruz.

Bunun içinde önce toplumun ve ülkeyi yönetenlerin bakış açısı değişmeli, bize “engelli” diye bakılmamalı ayrıştırma yapılmamalı çünkü dediğim gibi her şey anlayıp dinlemeden bu konulara doğru açıdan bakmadığımız için oluyor. Bakın bunu size bir örnekle anlatmaya farklı bir açıdan sizlere göstermeye çalışayım

Şimdi bir düşünelim. Hayal edelim dünyada tüm insanlar tekerlekli sandalye kullanıcısı olsun yani yürüme diye bir şey olmasın ve herkes tekerlekli sandalye kullanıcısı olduğu için dünya mimarisi de yürüyemeyen insanlara göre düzenlenmiş olsun. Bu dünyada yürüyenler mi engelli diye tanımlanır? Yoksa tekerlekli sandalye kullanıcılarımı engelli diye tanımlanır? Tabi ki çoğunluktan farklılığı olan insanlar yani yürüyenler engelli olarak tanımlanır

Gördünüz mü tersten Bakınca kim farklı gözüküyor kime engelli deniliyor. O yüzden ne olur hayatta doğru bakış açılarını yakalamaya şu farklı, bu farklı diye insanları ayırmayı bırakın. Farklı gördüğünüz insanları anlamak için caba gösterin. Göreceksiniz birçok problem kendiliğinden yok olacak. onlar nasıl yaşıyor onları nasıl eğitip bir şeyler üretmesini sağlarız diye düşünün bu konuda bir şeyler yapın.

Birde engellenen bireylere ve ailelerine bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar ne olur farklılıklarınız olduğu için kimseden çekinmeyin. “Unutmayın dünyaya ve diğer insanlara uymak zorunda değilsiniz bu yüzden bırakın onlar size uysun.” o yüzden çekinmeden sokağa çıkın. Sizi engelleyen bir şeyler varsa yetkililere iletin. “ gelin burayı düzeltin deyin.” ben inanıyorum sokağa çıkıp farklılıklarımızı gösterirsek insanların doğru yerden bakmalarını sağlar önümüze çıkan engelleri daha kolay aşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Gizemli Asistan – Bolu Olay gündem Gazetesi…