Kış şartlarının ağırlaşması sebebiyle yiyecek sıkıntısı çeken ayı, kurt, tilki ve benzeri yabani etçil türlerin beslenmek amacıyla köy ve yaylalara inmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor. At yaylası çevresinde birçok mevkide köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedilen ayı ayak izleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 25 santimetre boyutunda olan ayı pati izinin 200 kiloluk bir boz ayıya ait olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’deki tek ayı türü olan boz ayıların yaşam alanları giderek daralıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce avlanmasına izin verilen yabani hayvan türlerinden sadece biri olan boz ayıların nüfusu sanılanın aksine her geçen gün azalıyor.

Ülkemizde sadece bir ayı türü yaşıyor ve bu tür, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da da dağılış gösteren boz ayı (Ursus arctos). Topraklarımızda boz ayının iki alt türü var. Bolu’nun da içinde bulunduğu kuzey bölgelerimizde yaşayan boz ayı türü Avrasya boz ayısı (Ursus arctos arctos). Doğada en fazla 30 yıl yaşayan boz ayılar, yaklaşık beş yaşında üreme olgunluğuna ulaşıyor.