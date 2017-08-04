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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • Neredeyse tüm Bolu’yu kandırıyordu

    Bolu’da Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak’da bulunan eski ve tehlike saçan bir binanın yıkım işleri bir vatandaş tarafından ertelenmişti. Yıkımı erteleten vatandaşın şovmen olduğu ortaya çıktı.

    04 Ağustos 2017 Cuma 11:48
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    Neredeyse tüm Bolu’yu kandırıyordu

    Özel Haber: Gönül OLUTÜRK

    Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ilimizin Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan eski ve tehlike saçan bir bina, Bolu Belediyesi’nin ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında yıkımına karar verildi. Binayı yıkmak için gelen belediye ekipleri ise Hasan Helvacı (65) isimli engelli vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Kendisini binaya kilitleyen Helvacı, binanın yıkımını erteletmişti.

    KAHRAMANDI ŞOVMEN ÇIKTI

    Helvacı hakkında ise şok edici gerçekler ortaya çıktı. Helvacı kendisini binada oturur gibi gösterip, basın mensuplarına olayı böyle yansıtmıştı. Edinilen bilgiye göre, Helvacı’nın binada oturmadığı ve hatta binada bir tane dairesinin bile bulunmadığı ortaya çıkarken, kendisinin Karaçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir binada ikamet ettiği öğrenildi. Bina arazisi üzerinde hissedar olan Helvacı’ya, daha önceden binanın tehlikeli olduğu hususunda defalarca belediye tarafından tebliğ gittiği öğrenildi. Aynı zamanda bina çatısının yoldan geçen vatandaşları tehlikeye attığı, 4 katlı apartmanın her an yıkılma veya çökme tehlikesinin olduğu ve ruhsat problemi yaşadığı öğrenildi.

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