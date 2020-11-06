Nerene saklarsan sakla, Sezar bulur

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından TEM otoyolunda durdurulan bir otomobildeki sürücünün üzerinden esrar çıktı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevkedildi.

Nerene saklarsan sakla, Sezar bulur

Haber: N. Halid Altundal

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nda yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde ve sürücünün üzerinde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda 'Sezar' sürücü G.N.'nin ayakkabılarına tepki verdi. Şüphelinin ayakkabılarının tabanında 205 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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