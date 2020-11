Nereye baksanız ayrı bir cennet

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu deyince akla ilk gelen tabiat güzellikleri oluyor. İlimizde bir milli park, 6 tabiat parkı, yüzlerce köy yaylası ve merası ve bir o dar da göl ve gölet bulunuyor. Bolu, ülkemizin en zengin ağaç ve bitki topluluklarına sahip yörelerinden biri. Bolu ve çevresi ülkemizin en güzel ormanlarına sahip. İl topraklarının % 59'u ormanlarla kaplı. Karadere, Seben ve Aladağ ormanları yurdumuzun en zengin ormanları arasında. Bolu ormanları Uludağ göknarı, kayın, sarıçam karaçam ve meşeden oluşmakta. İşte memleketimizden cennet manzaraları.

At Yaylası’ndaki görsel şölen;

Bolu’da yaylacılığın en yoğun yaşandığı ve adını ev sahipliği yaptığı ‘Yılkı Atları’ndan alan At Yaylası’nda sonbaharın getirdiği güzellik havadan görüntülendi. Bolu’da merkeze bağlı 7 köyün yaz aylarında yaylacılık için yoğun şekilde kullandığı ve ismini doğada nadir görülen ‘Yılkı Atları’na yaptığı ev sahipliğinden alan At Yaylası, sonbaharın getirdiği güzellikle mest etti. Geniş düzlükleri ve sık ormanlarıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan At Yaylası’ndaki sarı, yeşil ve kahverenginin bütün tonlarını barındıran ağaçların havadan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Yılın belirli dönemlerinde bir arada görülebilen Yılkı Atları, sonbaharın son günlerini geniş yeşil alanlarda özgürce koşarak ve otlayarak geçiriyor. Şehrin bir değeri olarak görülen ve hem Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hem de hayvansever vatandaşlar tarafından yaşamaları için çaba gösterilen Yılkı Atları için kış aylarında yaşam alanları olan At Yaylası’na yiyecek ve yem bırakılıyor.

Narven sonbaharın renklerine büründü;

Bolu’da, sonbaharın en güzel tonlarının yansıdığı doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilciler için Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Bolu’nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba’da, sonbaharın en güzel tonları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tesis içerisinde özellikle göllerin etrafında bulunan farklı tür ve renkteki ağaçların yapraklarının sararması ve dökülmesiyle fotoğraf tutkunları için eşsiz güzellikler ortaya çıktı.Şehrin gürültü ve kalabalığından uzaklaşarak sonbaharın en güzel tonları arasında doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilciler, Narven’in eşsiz doğası içerisinde sonbaharın keyfini çıkartırken, eksiksiz bir şifa tatiliyle kendilerini daha zinde hissediyorlar.

Tarihi Osmanlı kasabası, Mudurnu;

Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da sonbahar eşsiz görüntüler oluşturdu. Muhteşem Mudurnu kareleri görenleri adeta büyüledi. Tarihi İpek Yolu üzerinde bir Osmanlı kasabası olan ve Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı Mudurnu'da, sonbahar renkleri eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu. İlçe merkezinde yer alan tarihi konaklar ve camilerin bahçeleri ile sokaklardaki ağaçlar sonbahar renkleri ile ilçeye gelen ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor.

Muhteşem Seben Gölü;

Seben ilçesinde bulunan ve Batı Karadeniz’in en büyük yapay gölü olan Seben Gölü’nün suyunun çekilmesi sonucunda gün yüzüne çıkan eski yapılar havadan görüntülendi. Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkiinde yapımına 2004’te başlanan ve Abant Tabiat Parkı’ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan 50 milyon metreküp su kapasiteli Seben Gölü büyüleyici görüntüler sergiliyor. Batı Karadeniz’in en büyük yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü yapımından önce bölgede bulunan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü’nün hizmet binaları da suların çekilmesiylebirlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Gölün suyunun çekilmiş hali ve eski yapıların ortaya çıkması havadan görüntülendi.

Bolu Dağı bir başka güzel;

Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nda, sonbaharın bütün renklerini barındıran ve sürücülere renk cümbüşü yaşatan ormanlar havadan görüntülendi.Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte başka bir güzelliğe büründü. Sürücülerin zorlu kış şartlarında kullanmak istemedikleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini çevreleyen ormanlar sonbaharda bütün renklerini içinde barındırdığı ağaçlarla sürücülere seyir zevki yaşatıyor.

Yıl boyunca milyonlarca vatandaşın geçiş yaptığı D-100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının sonbaharda renk cümbüşü yaşatan güzelliği havadan görüntülendi. Orman denizini andıran ağaçlardaki sarı ve yeşilin bütün tonları kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor.