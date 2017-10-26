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26 Ekim 2017 Perşembe
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    • Nergis Kumbasar ziyaret etti

    Kolejli İş Dünyası Zirve Etkinliği kapsamında stant kuran Bolu’nun dev entegre kuruluşuna sanatçı Nergis Kumbasar sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı standa gelerek uzun süre tanıtılan ürünler hakkında bilgi aldı.

    26 Ekim 2017 Perşembe 09:49
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    Nergis Kumbasar ziyaret etti

    Haber; ESRA ÖZTÜRK
    Kanatlı eti sektöründe Türkiye’nin dev kuruluşlarından birisi olan Beypiliç tarafından Kolejli İş Dünyası Zirve Etkinliği kapsamında oluşturulan standı ziyaret eden sanatçı ve program yapımcısı Nergis Kumbasar neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Kumbasar ziyaret ettiği Beypiliç standında tanıtılan ürünleri tek tek inceleyerek ürünler hakkında bilgi aldı. Etkinliğe katılanları güler yüzü ve neşeli tavırlarıyla gülmekten kırıp geçiren Nergis Kumbasar, Beypiliç’in yeni ürünü Pekin Ördeği ile yakından ilgilendi.

    Beypiliç tarafından yeni üretilen ve pişirilmeye hazır olarak paketlenmiş halde sunulan Pekin Ördeği ürününün Türk insanı tarafından çok sevileceğine inanıyorum diyen Kumbasar, “Pekin Ördeğini bana tattırdılar. Bu tat bizim damak tadımıza uygun bir tat. Bu yeni ürün çok tutar” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Kolejli, İş, Dünyası, Zirve, Etkinliği

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