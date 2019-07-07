Nergiz-Yiğit çifti dünya evine girdi

Haber: Esra Öztürk

İlimizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından Bolu Final Lisesi öğretmeni Nergiz Ülker, geçtiğimiz gün düzenlenen nikah töreninde hayatını ERC Bilişim çalışanı Yiğit Yiğiterol ile birleştirdi. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda gerçekleştirilen Nikah törenine Ülker ve Yiğiterol aileleri, yakınları, Final Lisesi Kurucusu Fatih Karataş ve öğretmenler ile davetliler katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kıydığı nikahta genç çiftin şahitliğini Bolu eski Milletvekili Ali Ercoşkun ve Final Lisesi Kurucusu Fatih Karataş yaptı.

EVLİLİK CÜZDANINI ERCOŞKUN VERDİ

Kıyılan nikahın ardından konuşan Başkan Tanju Özcan, genç çifte mutluluklar dileyerek,”Siyasette güzel bir söz vardır, barışmayı bilmiyorsan kavga etmeyeceksin diye. Bence bu söz yeni evliler için de geçerli. Lütfen tartışmalarınızı uzatmayın. Birbirinizi kucaklamayı bilin” diye konuştu.

Başkan Özcan daha sonra evlilik cüzdanını çifte vermek üzere Ercoşkun’a verdi. Belediye Başkanı Özcan’a teşekkür eden eski Milletvekili Ercoşkun genç çite ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Nergiz Yiğiterol’a verdi. Yapılan konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ak Parti Bolu Eski Milletvekili Ali Ercoşkun ve Final Lisesi Kurucusu Fatih Karataş, Nergiz-Yiğit çifti ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.