Neşe dolu bir gün geçirdiler

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun doğa harikası Gölcük’te Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ile bir araya gelen engelli bireyler yemek eşliğinde güzel vakit geçirdi. Tüm ortopedik engelli bireyler omuz omuza Gölcük’te bol neşe dolu bir gün geçirdi.Bol bol fotoğraf çektirerek bu neşe dolu günlerini ölümsüzleştirdiler.Engelli bireyler, Gölcük’te ki buluşmaya öncülük eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ve Kültür ve Sosyal İşler müdürü Güler Mert’ e teşekkür etti. Bol bol fotoğraf çektirerek bu neşe dolu günlerini ölümsüzleştirdiler.