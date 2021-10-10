banner120

Neşe dolu bir gün geçirdiler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ve Kültür ve Sosyal İşler müdürü Güler Mert’ in öncülüğünde engelli bireyler Gölcük’te bir araya geldi.

Neşe dolu bir gün geçirdiler

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun doğa harikası Gölcük’te Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ile bir araya gelen engelli bireyler yemek eşliğinde güzel vakit geçirdi. Tüm ortopedik engelli bireyler omuz omuza Gölcük’te bol neşe dolu bir gün geçirdi.Bol bol fotoğraf çektirerek bu neşe dolu günlerini ölümsüzleştirdiler.Engelli bireyler, Gölcük’te ki buluşmaya öncülük eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ve Kültür ve Sosyal İşler müdürü Güler Mert’ e teşekkür etti. Bol bol fotoğraf çektirerek bu neşe dolu günlerini ölümsüzleştirdiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sonbaharın gülü “Yedigöller”
Sonbaharın gülü “Yedigöller”
  1. Bolu

banner128

banner124