Nesiller buluştu

Haber: Kasım ŞAHİN

8-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi bahçesinde Bolu ilinde bulunan huzurevleri sakinleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında eğitimine devam eden öğrenciler ve kreşlerde eğitim gören çocuklar ile birlikte “Nesiller Buluşuyor” etkinliği yapıldı.

Yapılan etkinlikte yaşlılar ve çocuklar halat çekme, yakan top, hedef vurma ve yumurta taşıma yarışı yaptılar. Ayrıca çocuklar ve yaşlılar arasında bir Bocce müsabakası düzenlendi ve yarışmaların akabinde yaşlılar ve çocuklar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yaşlı Yaşam merkezindeki yaşlılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 15:37