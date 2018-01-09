HABER:Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Belen Köyü yakınlarında yaralı vaşak bulan köylüler, durumu yetkililere bilgi verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaralı vaşağı almak üzere köye gittiklerinde yaralı hayvanın öldüğünü belirledi. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan vaşağın doğal yollarla telef olduğu tespit edildi. Nesli tehlikede altında olan ve doğada nadir görülen vaşağın vatandaşlar tarafından da tanınmasını isteyen yetkililer, ölen vaşağı tahnit yapılarak doldurulması için İstanbul'a gönderdi.

Vaşağın, doldurulduktan sonra Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde sergileneceği öğrenildi.