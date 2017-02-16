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16 Şubat 2017 Perşembe
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    • Net ve açık konuşun

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 115 Polis İmdat Hattını arayan vatandaşların yapılan ihbarlarda vatandaşların net ve açık konuşmaları konusunda uyarıda bulundu.

    16 Şubat 2017 Perşembe 10:43
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    Net ve açık konuşun

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Son günlerde özellikle terör ve canlı bomba olaylarının gündeme oturması nedeniyle 155 Polis İmdat hatlarında da yoğun trafik yaşanmaya başladı. Bolu’da ise hırsızlık, kaza, yangın ve cep telefonu dolandırıcılığı gibi vakalarının artış göstermese de, yaşanabilir olması nedeniyle 155 Polis İmdat hattına binlerce ihbar yağmakta.

     

    Olay yerine zamanında ve doğru bilgilerle zamanında müdahale edilebilmesi için 155 Polis İmdat yetkilileri vatandaşların net ve açık bir şekilde konuşmalarını talep ederek, “155 Polis İmdat huzur ve güveniniz için her zaman ve her yerde ücretsiz HİZMETİNİZDE. 155 Polis İmdat hizmetlerinden etkili ve süratli netice alınabilmesi için vatandaşlarımızın konuşmalarını kısa ve öz olarak yapmaları, şikayet konusu ile ilgili olarak açık adres ve anlaşılır bilgiler vermeleri, uzun süreli ve meşgul edici konuşmalardan kaçınmaları gerekmektedir” denildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Yetkilileri

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