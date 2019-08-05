Neuss Heyeti’nden Özcan’a ziyaret

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz yıllarda yapılan protokolle Bolu Belediyesi’nin kardeş şehri olan Almanya’nın Neuss Belediyesi’nden bir heyet Bolu’ya geldi. Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ve yardımcılarından oluşan heyeti Bolu Belediyesi önünde Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yardımcıları Rasim Özdemir, İsa Özcan ve Mansur Şen karşıladı.

“İNŞALLAH ORTAK PROJELERE İMZA ATARIZ”

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Neuss heyetini makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Özcan, ilk olarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Özcan sözlerinin devamında ise şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Neuss bizim dost belediyemiz. Bir önce ki belediye başkanlarımız ve belediye meclislerimiz tarafından karşılıklı olarak dost belediye olarak tanındık. İnşallah bundan sonra ki süreçte ilişkilerimizi daha da geliştirip hem Neuss’un hem de Bolu’nun menfaatine ortak projelere imza atarız. Onların ayrıntılarını önümüzdeki süreçte görüşeceğiz kendileriyle.”

“TECRÜBELERİNİZİ BİZLERE AKTARMANIZI İSTEYECEĞİZ”

Neuss’un nüfus ve doğal ortam bakımından Bolu’ya benzeyen, tabi belediyecilik ve şehirleşme anlamında gelişmiş olduğunu belirten Başkan Özcan ayrıca, “Önümüzdeki süreçte Sayın Breuer ile şehirleşme anlamında tecrübelerini bizlere aktarmalarını isteyeceğiz, kendilerinden yardım da isteyeceğiz. Biliyoruz ki kendileri de bizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Ben tekrar bu nazik ziyaretleri için kendileri ve heyetine hem kendi hem de Bolu halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaretin tekrarı için kendilerini Bolu’ya bekliyoruz” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ”

Özcan’ın ardından konuşan Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ise sözlerine nazik davetleri ve sıcak karşılamalarından dolayı Başkan Özcan ve beraberindekilere teşekkür ederek başladı. Neuss Başkanı konuşmasının devamında, “2013 yılında Bolu’ya gelip, Bolu’yu o zaman tanımıştım. İnsanlarını ve Bolu’yu o zaman da çok sevmiştim. O yıllarda ben hem milletvekili hem de belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. Şu an ilk kez Belediye Başkanı olarak buradayım. Bugün buradaki ziyaretimize küçük ama çok değerli delegasyonumuz ile geldik ve hepimiz hep birlikte Neuss halkının size sevgilerini iletmek için buradayız. Yeniden Bolu’da olmaktan çok mutluyuz. Siz seçileli çok zaman olmadı. Sizleri de yeni görevinizde tebrik etmek istiyorum. Belediye Başkanlığı makamında birlikte neler yapabiliriz bunları konuşmak için buradayız zaten. Dün çok fazla benzerliklerimiz olduğunu gördük. Hem il olarak hem Belediye Başkanı olarak birbirimize çok benziyoruz. İkimizin de ili birbirine nüfus olarak da tarihi olarak da benzemekte. Çok güzel olmaları da birbirlerine benzeyen başka bir özellik” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARINIZA BİZİM KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

Bolu halkı ile zaman geçirmenin kendileri için çok değerli olacağını da belirten Breuer konuşmasının sonunda ise şu sözlere yer verdi: “Bur fırsatta da birbirimize daha fazla nasıl yakınlaşabiliriz, bunları irdelemek bunun üzerine çalışmak bizim en büyük arzumuz. Devletlerimizin ne yaptığına bakmaksızın biz yerel siyasetçiler olarak birbirimize nasıl yaklaştırabiliriz, halklarımızı nasıl bir araya getirebiliriz çalışmamız lazım. Bu yüzden dostluğumuzun daha çok pekişmesi ve birbirimize daha yakınlaşmamız adına ne yapabileceğimiz konuşmak benim adıma çok değerli. Tabi ki sizleri ve delagasyonuzu Neuss’da görmek bizleri çok sevindirir. İnsanlarınıza bizim kapımız her zaman açık. Biz de sık sık gelmeyi çok isteriz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2019, 16:03