Nevruz ateşinden atlanıp, örste demir dövüldü

Haber: C. Kutay Aykan

Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz Bayramı, Bolu’da koronavirüs salgını gölgesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bolu Belediyesi tarafından Gölcük Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Nevruz coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 50 doğasever, Gölcük Milli Parkı çevresindeki 10 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda kılavuz eşliğinde yürüdü. Yürüyüşte ayrıca, sahibiyle beraber yürüyen ve yanından hiç ayrılmayan “bamya” isimli sevimli köpekte katılımcıların ilgi odağı oldu.

NEVRUZ ATEŞİNDEN ATLANIP, ÖRSTE DEMİR DÖVÜLDÜ

Doğaseverlerin yürüyüşü, göl kenarındaki iskeleye ulaşmalarının ardından sona ererken, Nevruz Bayramı kutlamaları buradaki etkinliklerle devam etti. Etkinliklere Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Asuman Şentürk Tekin ile Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir de katıldı. Başkan Yardımcıları Asuman Tekin ve Rasim Özdemir, katılımcılarla birlikte Nevruz’u yakılan ateşinin üzerinden atlayıp, örste demir döverek kutladı. İkili daha sonra nevruz geleneklerinden olan yumurta tokuşturmayı da ihmal etmedi.

ÖZDEMİR: “NEVRUZ, TÜRK MİLLİ BİRLİĞİNİN, ŞUURUNUN GÖSTERGELERİNDEN BİRİ”

Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, yaptığı açıklamada, her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı’nı Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için bir gün erken kutladıklarını belirterek, “Bugün Belediyesi olarak 21 Mart Nevruz Bayramımızı kutladık. Tabi Nevruzun Türk dünyasında çok önemli bir yeri var. Asırlardır Türk dünyasının kutladığı en önemli bayramlardan bir tanesi. Orta Asya’dan Kafkaslara, Anadolu’dan Balkanlara kadar tüm Türk dünyası bu günü coşkuyla kutluyor. Bizim çocukluğumuzda da coşkuyla kutlanırdı. Çünkü Nevruz, Türk milli birliğinin, şuurunun göstergelerinden bir tanesi… İnşallah bizden sonraki nesiller de coşku içinde kutlarlar ve gelecek nesillere ulaştır. Tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

TEKİN: “TÜRK DÜNYASININ NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Güzel bir Nevruz Bayramı kutlama etkinliği olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin de, “Ben de tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutluyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Bugünümüzün tüm Türk dünyasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.