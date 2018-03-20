Haber: Ceylan Beykoz

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada nevruzun özelliklerinden bahsedilerek, “Bayramlar her millette görülen ve toplumun bireyleri tarafından benimsenen ortak değerlerdir. Bütün bayramların dini veya milli bir inanıştan, ortak bir hatıradan, tabiattan veya gelenekten doğduğu bilinmektedir. Özellikle yeni yıl, yeni gün, yılbaşı gibi adlarla anılan Nevruz bayramı coşku ile kutlanılmaktadır. Nevruz geleneği uygulamada bazı farklar olmakla birlikte tüm Türk Dünyasında görülmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizıstan, Özbekistan, Türkmenistan bu günü resmi bayram günü kabul etmektedirler. Nevruz Farsça bir kelime olup “Yeni Gün” yılbaşı anlamını taşımaktadır. Gece ile gündüzün eşit olduğu Rumi Mart dokuzu gününe rastlamaktadır. Ergenekon Destanına göre ise İstiklalin kazanıldığı gündür” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Nevruz kutlamalarının ortak özellikleri olarak şunlar sıralandı; “Nevruz yeni gün, baharın başlangıcı olarak bilinmektedir. İnsanlar gruplar halinde mesire yerlerine gider. Kırlarda çeşitli eğlenceler düzenlenir. Baharın ilk çiçekleri toplanır. Sabah erken kalkılır, nevruzun ilk suyu ile yıkanılır. Nevruz günü özenle giyinilir. Soğan kabuğu ile boyanmış yumurta pişirilir. Yumurta tokuşturma yarışması yapılır. Bolluk ve bereket dileklerinde bulunulur. Yüksek bir tepeye ateş yakılarak baharın geldiği müjdelenir. Nevruz Bayramı İlimizin Mudurnu İlçesinde, “Hep cennet”, Göynük İlçesinde “Mart Dokuzu” dur. Çevrede bulunan türbeler ziyaret edilir. Maniler söylenir, niyet çekilir, salıncağa binilir. İnsanlar birbirlerinin üzerine su serper. Ateş yakılır ve üzerinden atlanır. İlimizin Seben ilçesinde “Nevruz” Tepesinde ateş yakılır.

Dünyanın en eski bayramlarından biri olarak ülkemizin de içinde olduğu geniş bir coğrafyada kutlanan ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Nevruz (21 Mart) bu yıl da bütün yurtta Valiliklerin koordinasyonunda dostluk ve kardeşlik coşkusuyla kutlanacaktır.”

İl Kutlama Komitesinin hazırlamış olduğu İlimiz Nevruz etkinlikleri programı şöyle;

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK ETKİNLİK;

Nevruz Ateşi Yakılması, Türki Cumhuriyetlerinden davetli gelen çocukların Geleneksel Dans Gösterisi

Tarih: 20 Mart 2018 Salı

Saat: 19:00

Yer: Kent Meydanı

AİBÜ REKTÖRLÜĞÜ, BOLU ARAŞTIRMALARI MERKEZİNCE YAPILACAK ETKİNLİK

Nevruz Konulu Konferans Prof. Dr. Gülsel SEV

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

-Bahar Şiirleri: Dr. İbrahim KIBRISI

-Bahar Şarkıları: Levent ÜCER, Orhan AYTAR, Orhan GÜLMEZ

-Manas Destanı Okunması

Tarih:21 Mart 2018

Saat:14:00

Yer: Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ETKİNLİK;

Bir Bahar Akşamı Şiir Gecesi Tarih: 20 Mart 2018 Salı

Saat:20:00

Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tiyatro Salonu