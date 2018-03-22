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22 Mart 2018 Perşembe
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    • “Nevruz Kutlu Olsun”

    Bolu Eğitim Sen Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici nevruz nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Gezici; “Barışın, Kardeşliğin, Dayanışmanın, Özgürlüğün, Direnişin, Emeğin Ve Baharın Adı Nevruz Kutlu Olsun!” dedi.

    22 Mart 2018 Perşembe 11:26
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    “Nevruz Kutlu Olsun”

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Eğitim Sen Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici basın açıklamasında şunları söyledi; “Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır bayramlar… Halkların kültüründe birliğin, barışın ve mutluluğun sembolüdür. İnsanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerin sergilendiği Ortadoğu coğrafyası, büyük bayramların da mekânı olmuştur. Direnişlerin zaferlerle sonuçlandığı günler bayram olarak kutlanmıştır. Özünü direnişten alan Nevruz bu bayramların başında gelenlerindendir. Günümüzden 4000 yıl önce Gutiler tarafından “yeni gün” anlamına gelen Zagmuk bayram kutlamaları daha sonra Hurri, Kassit,  Mitani, Urartu ve Medler zamanında da sürdürülmüştür. Tarihsel köklerini işte bu kutlamalardan alan Nevruz M.Ö. 612 tarihinde zalim Dehak’ın zulmüne balyozuyla son veren Demirci Kawa’nın önderliğinde başlayan isyanın simgesi olmuştur. O günden beri de sadece Ortadoğu haklarının değil, zulme başkaldıran tüm halkların bayramı olmuştur Nevruz. Nevruz’un özü olan barış ve kardeşlik talepleri ayrılıkçı değil, tam aksine en etkili birleşme, kardeşleşme aracıdır.”

    “2018 YILI NEVRUZ’UNA OHAL GÖLGESİ ALTINDA GİRİYORUZ!”

    Açıklamasının devamında Gezici; “ 15 Temmuz darbe girişiminin fırsata çevrilmesiyle muhalif tüm kesimlerin topyekûn susturulması, etkisizleştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin, sendikal hakların OHAL ile askıya alınması katlanarak sürüyor.  Aralarında binlerce üyemizin de olduğu on binlerce kamu emekçisi haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ihraç ediliyor, açığa alınıyor. Tüm demokratik eylem ve etkinlikler yasaklanıyor. Kadına yönelik şiddet meşrulaştırılıyor,  çocuk istismarlarına yandaş cemaat yurtlarındaki cinsel istismarlar ekleniyor, çalışma yaşamındaki saldırılara yenileri eklenerek iş güvencemiz de elimizden alınmak isteniyor,  iş cinayetleri aramızdan yeni canlar almaya devam ediyor. 21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz DEHAKLARI her türlü baskı ve zoru kullanarak emek ve demokrasi güçlerini sindirmeye, baskı altına almaya çalışıyorlar. Şiddet ve savaş politikalarıyla özgürlük, emek ve demokrasi mücadelesini engellemek istiyorlar. Oysa zulme karşı bir kez daha emekçiler ve ezilenler Demirci KAWA ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar. Alışmayacağız, teslim olmayacağız, direneceğiz! Ortadoğu halkları 2018 yılında Nevruz’un binlerce yıldır harlanan mücadele ruhundan aldıkları güçle günümüz Dehaklarının tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Ortadoğu ve eşitlikçi, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir. Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu ülke topraklarında yaşayan insanlara verilecek en büyük hediye olacaktır. Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür. 2018 Nevruz’unun barış ve kardeşliğe, çatışmaları durmasına ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesine vesile olmasını diliyoruz. NEVRUZ DİRENİŞTİR! NEVRUZ KUTLU OLSUN! Baskı,  Zor Ve Şiddetine, Savaşa, Sömürüye ve Zulme Karşı; “EŞİT, ÖZGÜR, ADİL BİR ÜLKE İSTİYORUZ! BARIŞ İÇİNDE BİRARADA YAŞAMI SAVUNUYORUZ!” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim, Sen, Şube, Başkanı

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