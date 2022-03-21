Nevruz yürüyüşü

Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğa'nın ,artçılıklarını da Nurten Avcı, Ertuğrul Bulut ve Cemal Tağcı'nın yaptığı yürüyüşte 43 doğasever üç jandarma eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı .

“DOĞANIN UYANIŞINI COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLADIK”

Doğasever Metin Ferah yürüyüş ile ilgili, "Yürüyüşümüz saat 10.50'de Kıbrıscık karayolundaki 1390 rakımında bulunan Nevruz Tepe Yürüyüş parkurunun başlangıç noktasından başladı. Yaklaşık 30-40 cm.lik karlı zeminde başlayan, güneşin bir açtığı bir kapandığı, zaman zaman esen sert rüzgarın kar fırtınasına dönüşüp içimizi soğuttuğu buz gibi bir havada devam eden yürüyüşümüz, 1433 rakıma kadar tırmanma şeklinde geçti. Nevruz Tepe'ye yaklaştıkça, kar tabakasının yavaş yavaş etkinliğinin azaldığı görüldü. Eski Gerenözü Yaylağında kayalık alanda verilen yemek molası sonrasında, Nevruz Tepe'de ateşimizi yaktık, yumurtalarımızı tokuşturup, yanan ateşin üzerinden atlayarak doğanın uyanışını coşkulu bir şekilde kutladık. Dağlar Bayırlar rumuzlu Recep Arslan'da drone çekimleriyle yürüyüşümüze renk kattı. Nevruz Tepe'den iniş, yürüyüşe katılanları oldukça yordu. Zaman zaman karlı, çoğu yerde kayalık ve kaygan dik bir yamaçtan düşüp bir yerlerimizi sakatlandırmamak için son derece dikkatli bir şekilde,16.5 km.lik yürüyüşümüzü saat 17.50'de Seben ilçesine üç km. mesafede bulunan 796 rakımlı Alpağut Köyü'nde sonlandırdık” ifadelerini kullandı.