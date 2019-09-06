Neyi alkışladığını biliyor mu?

Haber: Erdal Tanrıverdi

3 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşiminde gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Burada AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burak Balaban söz aldı. Balaban konuşmasında katılmadığı Ağustos ayı ikinci birleşiminde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisi hakkındaki eleştirilerine ve alkollü mekan konusuna değindi. Konuşmasında Başkan Özcan’a sert eleştiriler yönelten ve tansiyonun yükselmesine sebep olan Balaban’ın konuşmasının ardından salonda bulunanları şaşırtan bir olay gerçekleşti. Balaban’ın Başkan Özcan’ı sinirlendiren ve eleştiren konuşmasını Divan Katibi İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Suat Orhan, Özcan’ın yanında alkışladı.

OLAYIN FARKINDA DEĞİL

Tansiyonun yükseldiği toplantıda dikkat çekmeyen harekete kimse anlam veremezken, İYİ Partili Orhan’ın o an yapılan konuşmayı dinlemediği yorumları yapıldı. Divan Katibi Orhan’ın kimin konuşma yaptığının ve ne dediğinin farkında değilmiş gibi Balaban’ı alkışlaması, toplantılarda konuşulan konulara ne kadar yabancı kaldığını gösterdi. Ayrıca Suat Orhan’ın Balaban’ın konuşması sırasında ve sonrasında cep telefonuyla uğraşması da bedeni mecliste kafası kim bilir nerede? Yorumlarına yol açtı.