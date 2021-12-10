NEYİ KUTLADIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kutlamalar niye yapılır, neler kutlanır? Diye bir soru sorsam, herhalde bayramlar, doğum günleri, evlilik yıldönümü gibi cevaplar alırım. Hatta hanımlar tanışma ay dönümü, ilk hediye yıl dönümü falanda diyebilir neyse gülmeyin burayı abartmış olabilirim. Ancak ünlü yazar Franz Kafka’nın dediği gibi “Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. “düşüncesindeyim

Neyse aslında insan olarak bizler iyi olan her şey için kutlama yapabiliriz. Bu bizim doğamızda var. Ama bazen de hiçbir neden yokken neyi niye kutladığımızı bilmeden “kutlu olsun “ diyoruz. hele hele Bu kutlamayı yapanlar ülkeyi yöneten etkili ve yetkili kişilerse. “bak o yaptı. Dur bende yapayım mantığı ile yapıyoruz “

Böyle olunca da bir kişinin yaptığı hata milyonlarca kişinin iştirak etmesiyle çığ gibi büyüyor. En önemlisi de zaman geçtikçe bu hatalar olayların gerçek anlamlarını da yok ediyor. Şimdi beni yakında tanıyanlar “Onur yine sinirlenmiş söyleyeceği şeyleri yumuşatmaya çalışıyor diyecekler.” Evet, aslında geçtiğimiz Cuma günün çok sinirliydim. Çünkü bayramlarda bile almadığım kadar tebrik ve kutlama mesajı aldım. Hatta bir ara “acaba 3 Aralık bayram mı ilan edildi. “ diye düşündüm. Ben mi yanlış biliyorum diyerek 3 Aralığın anlamına bir kez daha baktım.

3 Aralık engelliler gününün anlamı BBC’nin sayfasında söyle tanımlanmış

“ 1992 yılından bu yana 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul ediliyor. Böylece engellilerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki görünürlüğünü sağlamak, daha rahat bir yaşam sürmeleri için çözüm üretmek, sahip oldukları haklara dair farkındalığı artırmak, yaşadıkları zorluklara son vermek hedefleniyor. “

Bakın 3 Aralık dünya engelliler günü diye bir şey varsa amacı böyle tanımlı. Sonra birde “Kutlamak” kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamına baktım. Kutlamak kelimesi aynen şöyle anlamlandırılmış ”Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, kutlulamak, tebrik etmek.” Şimdi soruyorum. 3 Aralığın amacıyla Kutlamak kelimesinin ne anlamı var?

Bu ülkede kimse araştırmıyor mu? Ülkeyi yönetenler bile bizi anlamaya çalışacağına sorunlarımızı çözeceğine televizyona çıkıp engelliler gününde “Tebrik ediyor “ sanki iyi ki engelli olmuşun diyorlar. hayır sonra bu işi bilen engelli derneklerinin ve vakıflarının yönettiği sosyal medya gruplarının neredeyse hepsi “kutlu olsun. “ diyor. Hatta sosyal medyada engelli grubu yöneticilerini uyarmaya kalkınca bana “ boş boş konuşma sen bu kadar insandan daha iyi mi biliyorsun” diyorlar. Evet, daha iyi biliyorum. Çünkü bu niye böyle diye her şeyi sorguluyorum? Araştırıyorum ve öğreniyorum. Sosyal medyadaki grup yöneticilerine de aynı şeyi öneriyorum.

Aslında engellenen biri olarak hep diyorum. Keşke 3 Aralık engelliler günü gibi gösteriş ve ayrımcılığın tavan yaptığı bir gün hiç olmasa. Dünya İnsanlar günü olsa ve bu yılın bir günü değil 365 gününe yayılsa her gün insanca yaşamanın yolları araştırılsa eminim böyle günlerden daha faydalı olur. Çünkü bizim bu konularda gösterişe ve ayrıştırılmaya değil birleştirilmeye, birbirimizin farklılıklarından bir şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var.

Şimdi bunları açık açık yazdım diye bana kızanlar olabilir. Ancak düşünürlerse araştırırlarsa anlatmaya çalıştığım şeylerin gerçek olduğunu “ 3 Aralık Dünya Engelliler gününün “ bayram gibi kutlanmayacağını görecekler ve anlayacaklar. Bakın amacınız gerçekten engelleri kaldırmaksa öncelikle engellenen kişileri anlamaya çalışmalısınız ve onları anladıkça onlara engelli demenize yol açan engelleri daha net göreceksiniz böylece gerekli düzenlemeleri yaparken daha dikkatli olup engelleri kaldırabilirsiniz ve lafta değil gerçekten özgür bir dünyada yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Boluçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…